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¿A prisión los sospechosos de asesinar a tiktoker "La Mazorca" en Colón?

Entre los procesados figura el novio de la víctima, quien confesó su participación alegando amenazas en una trama de venganza por un "asesinato previo"

  • Actualizado: 18 de abril de 2026 a las 10:43
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El las últimas horas, un juez ordenó la medida de prisión preventiva para los cuatros sospechosos de asesinar a Katherine Mejía, la joven tiktoker conocida cariñosamente como "La Mazorca", en Colón. A continuación los detalles.

Foto: redes sociales
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De acuerdo con el reporte preliminar, tres de los imputados adultos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad al centro penal de Olanchito, en el departamento de Yoro.

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Por su parte, la cuarta sospechosa, al ser menor de edad, fue remitida a un centro de internamiento.

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La agenda judicial ya tiene una fecha marcada en el calendario: el próximo miércoles 22 de abril. Ese día se llevará a cabo la audiencia inicial en los juzgados de Tocoa.

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El pasado jueves 16 de abril, el cuerpo de La Mazorca fue encontrado degollado tras intensas horas de búsqueda. El hallazgo ocurrió en una plantación de palma africana, a un kilómetro de la carretera CA-13, donde transeúntes alertaron a las autoridades sobre la dantesca escena que fue de inmediato acordonada.

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Katherine, quien bajo el seudónimo de "La Mazorca" acumulaba miles de reproducciones en TikTok, era una figura reconocida en Tocoa. Sus videos, que mostraban su rutina diaria y su faceta como modelo para marcas locales, la habían convertido en una personalidad querida cuya muerte ha dejado un vacío profundo en la comunidad digital y física de la zona norte.

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Uno de los testimonios más reveladores ha sido el de su propio novio, quien figura entre los detenidos. El joven, en una declaración, admitió su presencia en el lugar del crimen, aunque aseguró que fue raptado junto a Katherine el día del asesinato y que actuó bajo una coacción extrema por parte de los otros involucrados.

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Según el relato del imputado, el asesinato de "La Mazorca" fue una ejecución planificada por una supuesta venganza. "A ella la mandan a matar porque supuestamente mi pareja fue quien mandó a matar al Barbero", afirmó el joven.

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En sus señalamientos directos, el novio de la víctima identificó a los otros participantes como Jefrey Hernández, Abigail y Melissa. Según su testimonio, Abigail era la pareja del hombre conocido como "Barbero", cuya muerte habría sido el detonante para que este grupo decidiera arrebatarle la vida a la joven creadora de contenido.

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El detenido confesó haber cedido ante las presiones de los supuestos sicarios para evitar un destino similar. "Ellos me interceptaron y me amenazaron y no tuve otra opción", declaró ante los medios.

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Mientras el proceso legal en contra de los señalados continúa, el pueblo de Tocoa se unió al dolor de la familia de Katherine en su sepelio.

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Entre lágrimas, coronas de flores y una profunda consternación, familiares y amigos le dieron el último adiós, en un cementerio local de Colón.

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