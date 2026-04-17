¿Quién era "El Barbero", esposo de Abigaíl, una de las acusadas de asesinar a Katherine Mejía?

Ya detenido por las autoridades, confesó que él "tenía una relación a escondidas con Kathy Mazorca" desde hace dos semanas. Sin embargo, los asesinos sí sabían del noviazgo y decidieron usarlo a él como cómplice para acercarse a ella. "Ellos me interceptaron y quisieron que yo les ayudara con eso, amenazándome y todo, y no tuve otra opción”.