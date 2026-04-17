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¿Quién era "El Barbero", esposo de Abigaíl, una de las acusadas de asesinar a Katherine Mejía?

Detalles brindados por la presunta pareja de Katherine Mejía revelaron que Abigaíl, una de las implicadas, habría mandado a asesinarla por una supuesta "venganza"

  • Actualizado: 17 de abril de 2026 a las 18:38
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Abigaíl fue detenida junto a tres sospechosos más por el asesinato de Katherine Mejía en Tocoa, Colón. Su presunta pareja, Óscar Mejía, relató que él participó en el crimen tras entregársela a los otros implicados para que la mataran. Esto es lo que se sabe del caso:

Foto: Redes sociales
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El cuerpo de la joven hondureña Katherine Mejía fue encontrado en una solitaria plantación de palma africana en las cercanías de Tocoa, departamento de Colón, tras ser secuestrada la noche del día anterior.

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Según las versiones brindadas por su presunta pareja, Óscar Adonis, Katherine salió con él bajo engaños, pues Jeffrey Hernández, junto a Abigaíl y Melisa (todos ellos implicados en el crimen), lo habrían amenazado con entregársela o ambos serían asesinados.

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"A mí también me raptaron con ella. En ese momento yo viví todo (el crimen). También estuve involucrado porque me obligaron a hacer cosas que no quería; a mí me obligaron", relató, mientras explicó el posible motivo de su muerte.

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Se trata de una supuesta venganza de Abigaíl, sospechosa en este caso. Según explicó Adonis, "ellos me interceptaron y quisieron que yo les ayudara con eso, amenazándome y todo. Y no tuve otra opción”.

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Manifestó que “todo el crimen fue luego de la muerte de alguien conocido como "El Barbero", quien era el esposo de Abigaíl. "Supuestamente, mi pareja (Katherine) fue quien lo mandó a matar y por eso fue que le vino la muerte a ella".

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Ya detenido por las autoridades, confesó que él "tenía una relación a escondidas con Kathy Mazorca" desde hace dos semanas. Sin embargo, los asesinos sí sabían del noviazgo y decidieron usarlo a él como cómplice para acercarse a ella. "Ellos me interceptaron y quisieron que yo les ayudara con eso, amenazándome y todo, y no tuve otra opción”.

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A Katherine Mejía la asesinaron frente al hospital San Isidro, en Las Palmeras, entre las 8:30 p. m. y 9:00 p. m., lugar donde la bajaron golpeándola y empezaron a puñalearla sin piedad, confesó su presunta pareja.

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Explicó que a él lo dejaron adentro del carro amarrado y con la boca tapada, mientras "miraba como Abigaíl y Melissa la tomaban del pelo y le levantaron la cabeza para que Jeffrey Hernández le cortara el cuello a ella".

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El hallazgo del cuerpo de Katherine Mejía se produjo en una solitaria plantación de palma africana en las cercanías de Tocoa, departamento de Colón, en la zona norte de Honduras.

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