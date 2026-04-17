Las presuntas amenazas que recibió el joven que confesó haber entregado a Katherine Mejía a sus supuestos asesinos

Adonis, el joven capturado que aseguró mantener una relación con la tiktoker Katherine Mejía —hecho que no ha sido confirmado por la familia de la joven— confesó las amenazas que habría recibido. No obstante, también es uno de los investigados en el caso.
El joven reconoció que fue él quien entregó a la joven, ya que, según su versión, la invitó a salir para que los presuntos agresores pudieran llevársela.
“Me tenían amenazado que si yo no la hacía llegar al lugar que ellos me decían, me iban a matar”, confesó el joven Adonis.
Según relató, el hecho ocurrió cuando ambos se encontraban en el barrio Salomón Martínez, de Tocoa, en el departamento de Colón, al norte de Honduras, cerca de la Escuela Rotario número 1.
“Ahí es donde ellos nos interceptan a los dos. Yo y ella estábamos en la moto, a punto de partir porque íbamos rumbo a Trujillo”, detalló.
El joven afirmó que no tuvo forma de advertirle a Katherine: “Entonces tuve que acceder y ellos solo... ahí estábamos los dos, me apuntaron con armas, le apuntaron a ella, me la bajaron, la montaron y luego regresaron por mí”.
“Una de dos: o plata o plomo. Yo no decidí ninguna de las dos y decidí mi vida. A mí me amenazaron con que, si no me involucraba, el muerto iba a ser yo con ella”.
Tras el crimen, el joven aseguró que lo dejaron a la orilla de la carretera y que no volvió a tener contacto con los responsables.
“Pero sí tengo miedo de que me vaya a pasar algo, porque son gente demasiado fuerte, también andan armados”, añadió.
Son cuatro las personas capturadas: un joven identificado como Jeffrey Hernández y dos mujeres identificadas como Abigaíl y Melissa, quienes presuntamente habrían participado en el crimen, según el testimonio de Adonis. Sin embargo, el joven que confesó los hechos también está siendo investigado, ya que, aunque asegura haber sido obligado, habría tenido conocimiento de que la joven sería raptada y asesinada. Según su declaración, Jeffrey, Abigaíl y Melissa querían asesinar a Katherine porque ella previamente mandó a matar a un hombre identificado únicamente como "El Barbero", quien era la pareja sentimental de Abigaíl.