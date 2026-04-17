Las presuntas amenazas que recibió el joven que confesó haber entregado a Katherine Mejía a sus supuestos asesinos

Son cuatro las personas capturadas: un joven identificado como Jeffrey Hernández y dos mujeres identificadas como Abigaíl y Melissa, quienes presuntamente habrían participado en el crimen, según el testimonio de Adonis. Sin embargo, el joven que confesó los hechos también está siendo investigado, ya que, aunque asegura haber sido obligado, habría tenido conocimiento de que la joven sería raptada y asesinada. Según su declaración, Jeffrey, Abigaíl y Melissa querían asesinar a Katherine porque ella previamente mandó a matar a un hombre identificado únicamente como "El Barbero", quien era la pareja sentimental de Abigaíl.