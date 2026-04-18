¿Cómo optar al proceso de regularización de migrantes en España?

Los documentos a presentar son:

1.- Formulario oficial que se encuentra en la página web inclusión.gov.es.

2. -Pasaporte o documento de identidad, BANI.

3.- Prueba de presencia en España antes del 1 de enero de 2026.

4.- Prueba de permanencia durante los cinco meses previos, que puede ser con un contrato de servicios públicos, con facturas, entre otros.

5.- Certificado de antecedentes penales de España, del país de origen y de los países donde haya residido en los últimos cinco años.