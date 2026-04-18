¿Cómo optar al proceso de regularización de migrantes en España?

Según Funcas, un centro de pensamiento español dedicado a la investigación económica y social, alrededor de 90 mil hondureños, de los 221 compatriotas que residen en España, podrían acceder al proceso de regularización. A continuación lo que debes saber para optar al proceso de regularización de migrantes en la madre patria.
El proceso excepcional está dirigido a las personas migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular o que hayan solicitado protección internacional en España y que hayan llegado antes del primero de enero de 2026.
Este programa busca reconocer la contribución de miles de personas que ya forman parte de la economía en España, lo que permitiría residir y trabajar por al menos un año, acceder a servicios sociales y sanitarios e integrarse social y laboralmente.
El plazo para enviar las solicitudes se abrió desde el 16 de abril hasta el 30 de junio de 2026. Las solicitudes se pueden presentar de manera presencial o vía online. Las citas son gratuitas.
Para la vía presencial será necesario utilizar el sistema de cita previa que ya se encuentra habilitado del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones. Ellos iniciarán a recibir las solicitudes a partir de 20 de abril, siempre con cita previa y el plazo de solicitudes es hasta el 30 de junio.
La vía online está ya disponible de manera ininterrumpida, 24 horas al día, 7 días a la semana.
Según el gobierno español, las personas pueden recibir asesoramiento gratuito de entidades sociales y sindicatos inscritos en el registro de colaboradores de extranjería y también pueden recibir orientación de abogados, graduados sociales o gestores administrativos habilitados. Además, el gobierno de España habilitó el teléfono 060 y un portal oficial para dudas, citas y seguimiento en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones.
Los compatriotas podrán optar a los consulados de Honduras en España, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao y en Girón para que reciban orientación gratuita para acceder al proceso de regularización de migrantes.
Los requisitos son encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026, acreditar la permanencia interrumpida de al menos cinco meses al momento de la solicitud, no tener antecedentes penales y no representar ninguna amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.
Para los hondureños que no son solicitantes de protección internacional, hay que acreditar uno de estos tres requisitos, haber trabajado por cuenta ajena o por cuenta propia en España, tener unidad familiar con hijos menores o con personas con discapacidad o ascendientes de primer grado, es decir, sus padres. Tres, estar en situación de vulnerabilidad acreditada por servicios sociales o entidades colaboradoras autorizadas.
Los documentos a presentar son:1.- Formulario oficial que se encuentra en la página web inclusión.gov.es.2. -Pasaporte o documento de identidad, BANI.3.- Prueba de presencia en España antes del 1 de enero de 2026.4.- Prueba de permanencia durante los cinco meses previos, que puede ser con un contrato de servicios públicos, con facturas, entre otros.5.- Certificado de antecedentes penales de España, del país de origen y de los países donde haya residido en los últimos cinco años.
Por otro lado, los beneficios son: -Más acceso al empleo formal, a contratos, cotización a la seguridad social, mejor protección frente a abusos y la posibilidad de demostrar experiencia laboral.-En salud, acceso regularizado a la asistencia sanitaria dentro del sistema español, lo que reduce barreras de atención y vulnerabilidad y facilita la protección social.
-En educación, se facilita muchísimo el acceso, la estabilidad documental, la matrícula sin trabas, la continuidad formativa, el acceso a la formación profesional, homologaciones y otros trámites para jóvenes y adultos. Con todo esto, se logra una mayor estabilidad familiar y mejores condiciones para que se integren de manera formal en España.