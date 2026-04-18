Juez dicta prisión preventiva a hombre acusado de tráfico de drogas en El Porvenir

Tegucigalpa, Honduras.— El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva a Roger Danilo Cruz Sánchez, supuesto responsable de los delitos de tráfico de drogas agravado y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido en perjuicio de la salud pública y el orden público.

El informe presentado por agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) indica que se recibió información de una fuente confidencial que alertaba de un individuo de aproximadamente 40 años, de contextura gruesa, quien residía en una vivienda de concreto en la aldea Guayabillas, El Porvenir, y que presuntamente estaría vinculado a una estructura criminal dedicada a la venta y distribución de drogas.

En atención a dicha denuncia, el pasado jueves 9 de abril, dos equipos policiales se desplazaron hasta el lugar señalado, donde solicitaron autorización para ingresar a la vivienda; una vez dentro, los agentes realizaron una inspección en la que localizaron evidencia ilícita.

Durante el registro, en un dormitorio se encontró —dentro de un zapatero— una bolsa plástica con supuesta cocaína. Además, los informes indican que dentro de un ropero también se encontró una mochila que contenía más bolsas de supuesta cocaína y diez bolsitas con supuesta marihuana.