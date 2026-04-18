Atlético de Madrid vs Real Sociedad: final Copa del Rey EN VIVO hoy

Rojiblancos y "txuri urdines" se disputan el título de Copa en el fútbol español y usted podrá seguir todos los detalles de este decisivo partido a través de EL HERALDO.

Sevilla, España.- ¡Llegó el momento de definir a un nuevo rey! El Atlético de Madrid se mide este sábado ante la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey disputada en el estadio de La Cartuja en Sevilla.

El Atleti afronta esta final en un gran momento tras haber dado el batacazo en Champions League ante el Barcelona. Los de Diego Pablo "El Cholo" Simeone supieron sufrir como solo ellos saben y terminaron asestando un duro golpe ante los azulgranas para meterse en las semifinales de la máxima competición europea.

Los "Colchoneros" llegan con los ánimos por las nubes y con la posibilidad de conquistar un histórico doblete más latente que nunca. Además, el duelo en La Cartuja tendrá el condimento especial de Antoine Griezmann, quien al finalizar la temporada se marcha al Orlando City de la MLS y buscará cerrar su etapa en la capital española levantando un título.

Por otro lado, la Real Sociedad ve en la Copa del Rey una oportunidad de componer una temporada que no ha sido la más espectacular para los de Pellegrino Matarazzo, que actualmente marchan séptimos en LaLiga y pelean por entrar a la Conference League.

Los de San Sebastián buscan volver a alzar el trofeo seis años después en Sevilla y en frente tendrán a un rival con el que semanas atrás protagonizaron un auténtico partidazo que terminó ganando 3-2 el Atleti en su casa.