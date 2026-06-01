  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Osman Gutiérrez, conductor de volqueta que perdió los frenos y causó el accidente en Villa Nueva

El Cuerpo de Bomberos informó que Osman Gutiérrez murió carbonizado dentro de la volqueta

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 17:22
Osman Gutiérrez, conductor de volqueta que perdió los frenos y causó el accidente en Villa Nueva
1 de 10

Osman Gutiérrez Espinal era el conductor de la volqueta que causó el accidente en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa. ¿Qué pasó y qué se sabe de este ciudadano que se sumó a las otras ocho víctimas?

 Foto: El Heraldo
Osman Gutiérrez, conductor de volqueta que perdió los frenos y causó el accidente en Villa Nueva
2 de 10

Al mediodía de este 1 de junio una volqueta perdió los frenos en la calle principal de la colonia Villa Nueva del Distrito Central, chocando contra una llantera y una casas. Este hecho dejó el saldo de nueve personas fallecidas, hasta la tarde de hoy.

Foto: David Romero - El Heraldo
Osman Gutiérrez, conductor de volqueta que perdió los frenos y causó el accidente en Villa Nueva
3 de 10

Fueron trasladadas también 10 personas heridas al Hospital Escuela y, aparte, una de ellas murió mientras era llevada al centro asistencial.

Foto: David Romero - El Heraldo
Osman Gutiérrez, conductor de volqueta que perdió los frenos y causó el accidente en Villa Nueva
4 de 10

El conducto de la volqueta respondía al nombre de Osman Gutiérrez Espinal y era originario de la aldea El Jicarito, San Antonio de Oriente, Francisco Morazán.

Foto: Cortesía redes
Osman Gutiérrez, conductor de volqueta que perdió los frenos y causó el accidente en Villa Nueva
5 de 10

El capitán Bonilla del Cuerpo de Bomberos informó que "el conductor de la volqueta quedó calcinado, su cuerpo quedó calcinado y es una de las víctimas".

Foto: Cortesía redes
Osman Gutiérrez, conductor de volqueta que perdió los frenos y causó el accidente en Villa Nueva
6 de 10

En redes sociales una persona dijo que Osman Gutiérrez Espinal fue mototaxista en Las Vegas, Santa Bárbara.

Foto: David Romero - El Heraldo
Osman Gutiérrez, conductor de volqueta que perdió los frenos y causó el accidente en Villa Nueva
7 de 10

A su vez, diversas personas en redes afirmaron que él era bastante trabajador y tuvo la mala suerte que se quedó sin frenos en el volqueta, lo que causó el accidente.

Foto: David Romero - El Heraldo
Osman Gutiérrez, conductor de volqueta que perdió los frenos y causó el accidente en Villa Nueva
8 de 10

Debido a la fuerza del impacto, el vehículo derribó varias paredes de los establecimientos. Medicina Forense se hizo presente a la zona para retirar los cuerpos.

Foto: David Romero - El Heraldo
Osman Gutiérrez, conductor de volqueta que perdió los frenos y causó el accidente en Villa Nueva
9 de 10

El accidente ocurrió cerca de varios negocios ubicados en la terminal de buses de la colonia Villa Nueva y se cerró la arteria para hacer el trabajo de levantamiento y limpieza.

Foto: David Romero - El Heraldo
Osman Gutiérrez, conductor de volqueta que perdió los frenos y causó el accidente en Villa Nueva
10 de 10

Un video mostró la volqueta ir en una alta velocidad, ya sin frenos, y segundos antes del impacto. Además, se visualiza también cómo otro camión tuvo que maniobrar para no chocar contra la volqueta que terminó quitándole la vida a, al menos, nueve personas, incluyendo el conductor.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos