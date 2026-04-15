Arbeloa denuncia robo en Champions, valora la eliminación y; ¿se va de Real Madrid?

Arbeloa no ha podido dirigir al Real Madrid hacia un título. Perdió la Copa del Rey y este miércoles la Liga de Campeones. La Liga, está lejos, a nueve puntos del Barcelona, el líder. El técnico blanco, tras lamentar la decisión arbitral que expulsó a Camavinga , habló sobre su futuro:

Múnich, Alemania.- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, aseguró este miércoles en rueda de prensa, después de caer eliminado por el Bayern Múnich en la Liga de Campeones, que entenderá "cualquier decisión" que pueda tomar su club sobre su presencia o no en el banquillo la próxima temporada.

"Desde que me he sentado en esta silla ha sido no para demostrar mi nivel como entrenador. No he querido ganar con mis decisiones, si no ayudando a nuestros jugadores. Nos hemos enfrentado a muchos equipos, al City, al Atletico o al Bayern. Tienen el sello de sus entrenadores, este no sé qué sello tiene mío. Esos ejemplos tienen más sello, como tenía el Castilla en mi caso. Siempre he ayudado al club de la manera que he podido y así será hasta el último día", dijo.

"No me preocupa en absoluto y entenderé todas las decisiones que pueda tomar el club. Soy un hombre de la casa y si estoy dolido hoy no es por mí, es por el Real Madrid. Estoy dolido por los jugadores y no por mí, que me preocupa poco mi futuro. Es una mínima preocupación. Siento que he hecho todo lo que he podido para intentar ayudar a mis jugadores".

Arbeloa insistió en que no piensa en su futuro y repitió el mensaje: "Es decisión del club, soy un hombre de club y solo quiero que gane el Real Madrid independientemente de quién esté en el banquillo", declaró.

También habló sobre la expulsión de Camavinga: "Es una acción que nadie entiende, expulsar a un jugador por algo así. Es algo inexplicable, injusto y estamos muy dolidos porque se nos ha ido la eliminatoria de una forma que no puedes controlar. Estoy dolido por mis jugadores por su esfuerzo. Estoy orgulloso de ellos y por la afición. Y si por algo me duele la derrota es porque este año no vamos a ganar la decimosexta y sobre todo por la manera en la que ha sido"

Además, declaró que puso al mejor equipo para lograr la victoria en el Allianz Arena porque el Real Madrid no podía especular para lograr la remontada.

"El Bayern, por la manera que tiene que jugar, que se preocupara de defendernos y tener jugadores capaces de salir de la presión agresiva. Volvería a sacar a este equipo. Han hecho un gran esfuerzo y han demostrado una gran personalidad. En la segunda parte sabíamos que teníamos que aguantar y mala suerte no haber materializado las ocasiones. En el fútbol hay que ser claro cuando estás ante el portero", señaló.