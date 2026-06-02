¿Quién es Michelle Peters, la latina que conquistó a Tim Payne?

Michelle Peters tiene 32 años, es fotógrafa profesional especializada en bodas y eventos, y dirige su propio emprendimiento con sede en Wellington, Nueva Zelanda, donde vive junto a Tim Payne, el futbolista que pasó de ser prácticamente un desconocido a sumar más de 4.5 millones de seguidores en Instagram en menos de una semana.
Peters nació en Lowe Hutt, una ciudad en las afueras de Wellington, aunque ha hecho su vida adulta en la capital neozelandesa.
Es hija de madre costarricense y padre neozelandés, una combinación que le permitió crecer hablando español con fluidez y desarrollar una comprensión genuina de la cultura y humor latinoamericano.
Esa herencia bicultural, que durante años fue simplemente parte de su identidad, resultó ser exactamente el puente que necesitaba el fenómeno viral de su esposo para cruzar el océano.
Todo estalló cuando el influencer argentino Valentín Scarsini, conocido en redes como "Scarso", emprendió una campaña para convertir en protagonista del Mundial al futbolista menos conocido del torneo y el elegido fue precisamente Payne.
Lo que comenzó como una publicación más terminó transformando al defensor de la selección de Nueva Zelanda en una celebridad digital de escala global. Pero el fenómeno no se detuvo en el jugador. En medio de ese torbellino viral apareció Michelle, quien reaccionó con humor y complicidad al inesperado cariño que recibió el también padre de su hijo.
Su respuesta fue un video grabado dentro de un automóvil, donde se la ve cantando con evidente disfrute la cumbia "No Payne, No Gain", compuesta por el creador de contenido Juan, conocido como "Che Soy Juan". El clip se multiplicó por las redes con una velocidad que ya nadie esperaba frenar.
Lo que hizo que ese momento trascendiera fue lo que Peters escribió junto al video. Sus palabras, en español y sin filtros, le dieron voz a algo que muchos ya intuían: "Tim nunca entenderá el humor latinoamericano, pero para eso me tiene a mí. Gracias por adoptarlo y darle tanto amor. ¡Me lo cuidan mucho!".
La frase fue celebrada por miles de usuarios como la confirmación de que detrás del jugador había una historia con raíces más cercanas de lo que cualquiera hubiera imaginado. De hecho, Peters fue bautizada como "Primera dama" por parte de los nuevos fanáticos del deportista neozelandés.
En el mismo mensaje, Peters reconoció el trabajo de @che_soyjuan como el artífice de la canción que musicalizó la campaña viral. Ese reconocimiento, espontáneo y sin poses, dijo mucho sobre el carácter de una mujer que, hasta entonces, prefería dejar que su lente hablara por ella.
Payne y Peters contrajeron matrimonio en 2024 y poco tiempo después se convirtieron en padres por primera vez. Su hijo cumplirá su primer año de vida en pleno desarrollo del Mundial 2026.
Antes de que la fama de su esposo irrumpiera en su vida cotidiana, Peters mantenía un perfil discreto en redes, donde compartía su trabajo y momentos de su vida familiar. Hoy, su cuenta de Instagram supera los 120,000 seguidores.