Real Madrid con dos fichajes, Julián ya no iría a Barcelona y Pep rechaza oferta

Se ha empezado a mover el mercado de fichajes del fútbol de europa, Real Madrid luego de dos terribles campañas, ha sacado la chequera y ya tiene acuerdos
El argentino Matías Almeyda fue presentado como nuevo entrenador del Monterrey y afirmó este lunes que la liga de México es menospreciada, pero para él es una de las más competitivas del mundo: “Para mí, significa mucho, quería regresar luego de dar vueltas por el mundo porque aquí tienen una liga que muchos minimizan, pero para mí, es una de las mejores que hay".
OFICIAL // Luego de descender con el Girona, Míchel se olvida de la Liga Española y es presentado como nuevo entrenador del Ajax.
OFICIAL // Domenico Tedesco se convierte en nuevo entrenador del Bologna de Italia hasta el 30 de junio del 2028.
OFICIAL // El Newcastle anunció la renovación del contrato de Fabian Schär hasta el 2027
Rodri sobre los rumores y un posible fichaje por el Real Madrid: “Es algo normal que rondan nombres de jugadores con distintos clubes. Soy capitán de la Selección y estoy centrado. Me compete llevar a España a ganar este Mundial”, aseguró.
CaughtOffside informa que Víctor Muñoz suena en equipos de la Premier League como el Aston Villa y Newcastle; Real Madrid sigue de cerca su situación.
CalcioMercato informa que el Manchester United busca a Rafael Leao y harían una oferta entre 50 y 60 millones de euros. Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool y Newcastle también lo tienen en la mira.
Informan desde Inglaterra que el Tottenham ha mostrado interés por Savinho. El jugador estaría interesado al no sumar muchos minutos con el Manchester City.
LO CONFIRMAN // El Liverpool y Andoni Iraola iniciaron conversaciones para que sea el reemplazo de Arne Slot en el banquillo.
El Arsenal mantiene el interés por Julián Álvarez y entra en la lucha para hacerse de los servicios del delantero argentino.
LO CONFIRMA // Fabrizio Romano informa que el Real Madrid habría llegado a un acuerdo verbal para la incorporación de Ibrahima Konaté. Sería un contrato de cuatro temporadas.
Asimismo, detalla que hay negociaciones con Denzel Dumfries, ya que es el destino favorito del lateral derecho. Su cláusula de rescisión es de 20 millones de euros.
ESPN Argentina revela que River Plate quiere de regreso a Franco Mastantuono tras una gris temporada con el Real Madrid. Sería en forma de cesión.
OFICIAL // El Fulham anuncia la salida del entrenador Marco Silva y según informa Fabrizio Romano su nuevo destino sería el Benfica de Portugal para reemplazar a Mourinho.
Daily Mirror informa que David Beckham le habría propuesto a Guardiola ser el técnico del Inter de Miami de Messi tras la salida de Javier Mascherano, sin embargo el estratega pretende tomarse un descanso por lo que habría rechazado la oferta.