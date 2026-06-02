Real Madrid con dos fichajes, Julián ya no iría a Barcelona y Pep rechaza oferta

El argentino Matías Almeyda fue presentado como nuevo entrenador del Monterrey y afirmó este lunes que la liga de México es menospreciada, pero para él es una de las más competitivas del mundo: “Para mí, significa mucho, quería regresar luego de dar vueltas por el mundo porque aquí tienen una liga que muchos minimizan, pero para mí, es una de las mejores que hay".