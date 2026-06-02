Mercado: Olimpia anuncia su primer fichaje, Elis regresa, catracho al extranjero y futuro de Palma

El Olimpia ha comenzado a mover sus piezas y de manera oficial, han anunciado su primer fichaje de cara al torneo Clausura, Alberth Elis fue presentado y hondureño se va al extranjero
Pablo Lavallén continúa sin anunciar su decisión al frente del equipo Marathón. El DT argentino cuenta con ofertas de otros países.
Marco Aceituno sigue siendo una de las prioridades en el Choloma, aunque en la lucha se ha unido el equipo Génesis, quien desea contar con sus servicios.
Marcelo Canales se estaría convirtiendo en una de las bajas del Juticalpa para la próxima temporada.
Jonathan Paz no entró en los planes de Olimpia y el Marathón podría convertirse en su nueva casa.
Emilio Izaguirre se prepara para anunciar un nuevo fichaje en las filas de Motagua y se trataría de un legionario catracho.
José Mario Pinto se despidió de Olimpia con una carta muy sentimental y de agradecimiento a toda la institución.
José Mario Pinto finalmente se fue del Olimpia y luego fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Sporting FC de la Primera División de Costa Rica.
Alberth Elis fue presentado de manera sorpresiva por el Marathón, luego de tener un breve paso por el Marítimo de la segunda división de Portugal.
Juticalpa FC tendría un gran cambio en su plantilla para la próxima campaña, serían varias las bajas.
Jorge Serrano aún no logra extender su vínculo con el Motagua, el jugador quiere seguir en la institución, pero no han podido llegar a un arreglo.
Wilson Molina fue presentado oficialmente como el nuevo técnico de los Potros de Olancho para el próximo torneo Apertura.
Marcelo Santos finalizó su contrato con el Motagua y aún no logra concretar su renovación. Está a la espera de una reunión con la directiva de las águilas.
La directiva de los Lobos de la UPNFM confirmaron la salida de Kilmar Peña, quien fichará por el Olimpia
Jerry Bengtson se ha convertido en un objetivo claro para el cuerpo técnico de los Potros de Olancho luego de su salida del Olimpia.
Carlos Mejía se despidió de Motagua y su destino estaría en las pampas olanchanas aunque el Marathón se ha unido a la lucha.
Salomón Nazar no tienen nada asegurada su continuidad en el equipo universitario, esta semana se define su futuro.
Josman Figueroa fue anunciado como baja en el Olimpia y Génesis Policía le estaría abriedo las puertas.
Carlos Argueta está siendo pretendido por el Real España y el Olimpia luego de su paso con el Olancho FC.
Carlos Sánchez fue dado de baja en el Olimpia y los Lobos de la UPNFM sería la nueva casa del Mango.
Jhon Jairo López quedó oficialmente fuera de Olancho tras el anuncio de nuevo entrenador de los Potros.
Deybi Flores sigue con la mente puesta en el extranjero, aunque tiene una oferta en la mesa del Olimpia. De no tener nada afuera, se inclinaría por el león.
Cristián Nahún Canales Zúñiga: Se convierte en el primer fichaje del Olimpia de cara al torneo Apertura 2026. Llega del CD Choloma y ha firmado por tres años con los leones. Se formó en las filas del Real España.
Luis Palma: El atacante hondureño se le venció con contrato a préstamo con el Lech Poznan, equipo que busca comprarlo al Celtic, pero de las dos ofertas que han hechos, ambas han sido rechazadas, ahora analizan si pagar la cláusula de 4.5 millones de euros.