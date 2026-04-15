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Real Madrid y Barcelona fuera: Así se jugarán las semifinales de la Champions League 2026

Los juegos de ida comenzarán a disputarse el próximo martes 28 de abril

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 15:19
Real Madrid y Barcelona fuera: Así se jugarán las semifinales de la Champions League 2026

La final se disputará el 30 de mayo próximo en Budapest.

 Foto: Cortesía.

Madrid, España.- El Atlético de Madrid se enfrentará al Arsenal y el Bayern Múnich al París Saint-Germain en las semifinales de la Liga de Campeones, después de la clasificación este miércoles del conjunto alemán contra el Real Madrid y del equipo inglés frente al Sporting de Portugal.

El Atlético jugará primero con el Arsenal en el Metropolitano, el próximo 29 de abril, miércoles, y después en Londres, en el estadio Emirates, el martes 5 de mayo.

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La eliminatoria entre el PSG y el Bayern comenzará el martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes de París y concluirá con la vuelta el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena de Múnich.

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La final se disputará el 30 de mayo próximo en Budapest.

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Redacción web
Agencia EFE

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