Hallan cadáver de una menor entre los escombros; ascienden a 8 las muertes por accidente

Tegucigalpa, Honduras.-A 8 asciende la cifra de muertes del accidente de una volqueta que impactó contra varios negocios ubicados en la entrada de la colonia Villa Nueva de la capital.

El Cuerpo de Bomberos, pasadas las 7:00 de la noche, confirmó el hallazgo del cuerpo de una menor de edad, que estaba debajo de la volqueta.

La pequeña fue identificada como Leireth Naiara Aguilar Rodríguez, de 10 años de edad. La búsqueda de esta niña comenzó cuando la madre gritaba su nombre desde afuera del lugar donde estaba el accidente.