Hallan cadáver de una menor entre los escombros; ascienden a 8 las muertes por accidente

Tegucigalpa, Honduras.-A 8 asciende la cifra de muertes del accidente de una volqueta que impactó contra varios negocios ubicados en la entrada de la colonia Villa Nueva de la capital.
El Cuerpo de Bomberos, pasadas las 7:00 de la noche, confirmó el hallazgo del cuerpo de una menor de edad, que estaba debajo de la volqueta.
La pequeña fue identificada como Leireth Naiara Aguilar Rodríguez, de 10 años de edad. La búsqueda de esta niña comenzó cuando la madre gritaba su nombre desde afuera del lugar donde estaba el accidente.
"Encontramos el último cuerpo sin vida de la menor que se estaba buscando desde el primer momento en que se dio el accidente. Ya con este, pues lastimosamente son 8 personas las fallecidas, pues detenemos a la menor de edad que es aproximadamente entre los 7 a los 9 años, 5 personas adultas del sexo masculino y 2 personas adultas del sexo femenino", detalló Marco Antonio Artica, comandante general de los bomberos.
Los bomberos tardaron varias horas en encontrarlo, pues tuvieron que mover la volqueta que estaba volcada dentro de uno de los negocios afectados por el impacto.
Más temprano, los cuerpos de rescate detallaron que había sacado los cuerpos de cinco personas y que ya habían sido entragadas a la morgue de la capital.
Los primeros cinco identificados son: Evelin Yasmín Irías Hernández (26), Juan José Ávila Flores (50), Ismael Centeno Hernández (50), Denia Marisol Martínez Ortiz (34) y Josué Leónidas Herrera Baquedano (50).
Aún no se ha confirmado el nombre del conductor, que se encuentra dentro del listado de fallecidos, pues, según detallaron, el cadáver del hombre está carbonizado.
Listado de personas heridas
Un total de 10 personas resultaron heridas en el fatal hecho, todas fueron trasladadas hasta el Hospital Escuela, donde el portavoz del nosocomio, Miguel Osorio, confirmó que todos están estables.
1. Aslhy Bacca / 25 años
2. Elías Villalta / 13 meses
3. Sheyla Xiomara Fajardo/49 años.
4. Lesly Morelia Rodríguez / 29 años.
5. Miguel Ángel Navas / 29 años
6. Cecilia Gabriela Rodriguez / 31 años
7. Wendoli Mariela Rodriguez / 28 años
8. Cristian Calona Ardón / 25 años
9. Raiza James/ 26 años
10. Darío Moisés Villalta/ 12 años