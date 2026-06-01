Dolor de familiares en escena del accidente de volqueta en Villa Nueva de la capital

El llanto desgarrador y los gritos de dolor de familiares marcaron la jornada este lunes 1 de junio en la colonia Villa Nueva, de Tegucigalpa, luego de que una volqueta sin frenos impactara contra una llantera, un comedor y otras viviendas, dejando como saldo la muerte de al menos siete personas y varios heridos.
Las imágenes captadas por la lente de EL HERALDO son simplemente desgarradoras. Familiares de las víctimas, algunos sin poder procesar lo que estaba pasando, lloraban y gritaban esperando por noticias de las víctimas.
Las causas que provocaron el siniestro todavía están siendo investigadas por las autoridades.
Unidades de emergencia se apersonaron al lugar de los hechos para iniciar con el rescate de los sobrevivientes y la extracción de los cuerpos de las personas que murieron tras el mortal accidente e incendio.
El mayor Sergio Madrid del Cuerpo de Bomberos mencionó que tras la verificación de la zona iniciaron con el rescate de las víctimas y de los cadáveres que habían quedado atrapados bajo los escombros.
Pese a que las autoridades evacuaron la zona para evitar el acceso a terceros, familiares de las víctimas se adentraron en la escena con la esperanza de que sus seres queridos estuvieran entre los sobrevivientes. Desafortunadamente, varias familias se toparon con la terrible realidad: la pérdida de sus seres queridos.
"Me quitaron a mi papi, me quitaron mi vida, me quitaron mi todo. Qué voy a hacer sin mi papi", gritaba una jovencita desconsolada en medio de la multitud, luego de que le informaran que su padre estaba entre las víctimas.
El siniestro se reportó al filo de la una de la tarde. Las versiones iniciales indican que el conductor de una volqueta con presunto desperfecto mecánico en los frenos terminó impactando contra varias estructuras tras perder el control.
La cifra de muertos pasó de cinco a siete, según confirmaron las autoridades. Mientras que en el Hospital Escuela permanecen unos diez heridos en el accidente.
La lista de las personas lesionadas incluye a Aslhy Bacca, de 25 años; Elías Villalta, de 13 meses; Sheyla Xiomara Fajardo, de 49 años; Lesly Morelia Rodríguez, de 29 años; Miguel Ángel Navas, de 29 años; Cecilia Gabriela Rodríguez, de 31 años; Wendoli Mariela Rodríguez, de 28 años; Cristian Calona Ardón, de 25 años; Raiza James, de 26 años; y Darío Moisés Villalta, de 12 años.
De acuerdo con las declaraciones del portavoz del centro hospitalario en mención, todos los afectados se encuentran estables, "ninguno en estado crítico".
Sobre el conductor de la volqueta, se maneja que es una de las víctimas mortales del hecho. Algunos testigos están contradiciendo la versión de que "perdió el control por los frenos" y aseguran que "iba haciendo zig zag". De momento, las labores del cuerpo de socorro continúan, pero se espera que las autoridades investiguen y brinden detalles oficiales sobre las causas del accidente que enluta a diversas familias este lunes.