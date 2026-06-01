Dolor de familiares en escena del accidente de volqueta en Villa Nueva de la capital

Sobre el conductor de la volqueta, se maneja que es una de las víctimas mortales del hecho. Algunos testigos están contradiciendo la versión de que "perdió el control por los frenos" y aseguran que "iba haciendo zig zag". De momento, las labores del cuerpo de socorro continúan, pero se espera que las autoridades investiguen y brinden detalles oficiales sobre las causas del accidente que enluta a diversas familias este lunes.