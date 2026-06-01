¡Oficial! José Mario Pinto no renueva y se despide del Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- Bombazo en el fútbol hondureño. José Mario Pinto ha puesto fin a su ciclo con el Olimpia y este lunes confirmó su salida de la institución merengue, convirtiéndose en una de las bajas más impactantes del mercado de fichajes. Después de varios años defendiendo la camiseta del Rey de Copas, el extremo hondureño deja atrás una institución donde pasó de ser una joven promesa a consolidarse como uno de los referentes del equipo. Su crecimiento futbolístico estuvo acompañado por una notable regularidad que le permitió ganarse la confianza de los diferentes entrenadores que pasaron por el banquillo albo y convertirse en una pieza importante dentro de la plantilla.

Pinto finalizó su vínculo contractual con Olimpia al término de la temporada y, tras varias semanas de conversaciones, las partes no lograron llegar a un acuerdo para una renovación. De esta manera, el atacante queda como agente libre y cierra una de las etapas más exitosas de su carrera profesional. Durante su paso por el conjunto capitalino, el futbolista conquistó múltiples títulos de Liga Nacional y también formó parte del plantel que logró levantar la Liga Concacaf, consolidándose como uno de los jugadores más ganadores de los últimos años en la institución.

La noticia fue confirmada por el propio jugador a través de sus redes sociales, donde compartió una emotiva carta de despedida dedicada a la afición, compañeros, cuerpo técnico, directivos y empleados del club. "Hoy me despido de un lugar que se convirtió en mi segunda casa", escribió Pinto en el inicio de un mensaje cargado de sentimientos y agradecimiento. El atacante recordó los momentos vividos durante su estancia en el club y destacó el crecimiento personal y profesional que experimentó defendiendo los colores del Olimpia. Asimismo, aseguró que se marcha con la satisfacción de haber entregado siempre lo mejor de sí dentro y fuera de la cancha.