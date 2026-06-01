Getsel Montes: “Al retirarme pienso dedicarme a la agricultura, el café y el ganado”

Las Pilas, Honduras.- Arropado por los cerros que cubren la aldea Las Pilas en Sulaco, Yoro, nació Getsel Montes, un muchacho que aprendió a correr detrás de un balón en las calles de tierra, pero también a ensuciarse las manos cultivando junto a su familia. Desde pequeño entendió que la vida podía vivirse en dos canchas: la del fútbol y la del campo. Hoy, con la camiseta del Club Sport Herediano de Costa Rica, es un defensor respetado, firme y seguro. Sin embargo, cada vez que el calendario le regala vacaciones, no busca playas ni ciudades turísticas. Su destino es siempre el mismo: su pueblo natal. Allí, el ruido de los estadios se apaga y es reemplazado por el canto de los gallos, el murmullo del viento entre los cafetales y el crujir de la tierra bajo sus botas. Getsel disfruta sembrar y cuidar los cultivos como quien protege un arco: con paciencia, esfuerzo y amor. El maíz y el café son sus favoritos, pero también sueña con ver pastar su propio ganado, símbolo de prosperidad en su tierra. Allí, vestido con ropa de trabajo campesino, recibió a Diario El Heraldo para contar su historia de vida. Cuando llegue el día de colgar los botines, no piensa en alejarse del trabajo duro. Al contrario, quiere dedicarse por completo a la agricultura y la ganadería, no solo para sostener a su familia, sino para generar oportunidades en su comunidad. “Voy a disfrutar estos días de vacaciones acá con mi familia y el 15 de junio me presento a pretemporada”, nos comenta mientras toma su machete para bajar cocos y refrescarnos un poco después de regresar del campo donde repara un cerco con una tuna espinosa, para proteger los sembradíos. LA ENTREVISTA CON GETSEL MONTES EN LAS PILAS, SULACO ¿Qué tal tus días de vacaciones en su pueblo después de ser campeón en Costa Rica con Herediano?

Muy bien, me gusta mucho pasar aquí con mi familia, con mis amigos y siempre que tengo vacaciones, me vengo para acá para pasar con los míos, con mis padres y me gusta mucho estar aquí. ¿Te encontramos vestido de ropa de trabajo de campo, te relajas así, labrando la tierra?

Sí, cada vez que vengo acá, hago trabajitos en la tierra para no perder la costumbre, para no olvidarme de lo que me tocaba hacer cuando estaba más joven, allá cuando buscaba el sueño de ser futbolista. Siempre que vengo acá me gusta hacer estos trabajos. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia y cuando miras el tiempo con lo que sos ahora?

Muy bien... creo que cuando estaba más pequeño soñaba con jugar, con salir al extranjero a poder jugar y he cumplido cada uno de estos sueños que me propuse cuando estaba más joven. Me siento muy alegre por todo lo que he logrado y lo que espero seguir cosechando.

¿Qué sientes cuando te despiertas y escuchas el cantar de los gallos en el pueblo?

Muy feliz, esta es mi tierra, aquí es donde nací, donde crecí, donde me pienso venir a vivir cuando me retire del fútbol porque me siento muy feliz aquí. ¿Qué se siente pasar del ruido de la ciudad a la tranquilidad que ofrece estar en tu pueblo natal?

Aquí se vive una tranquilidad increíble. Los que vivimos en los pueblos sabemos lo lindo y lo hermoso que es vivir acá y por eso siempre que puedo me vengo a pasar unos días de vacaciones con la familia y a disfrutar de la paz y tranquilidad de los pueblos. ¿Cómo es su vida en el pueblo cuando se reencuentra con esos amigos que dejó en la infancia?

Cuando estoy aquí me desconecto de todo, de la ciudad, del fútbol, vengo a disfrutar con mi familia, con mis amigos, salir a trabajar un poco al campo y me desconecto un poco del fútbol. ¿Cree que la gente aquí ya asimiló que aquí entre casas humildes, hay un catracho que ha sido exitoso y campeón en el fútbol de Costa Rica?

Sí, muchos me preguntan - ¿Quedaste campeón otra vez? - Sí, gracias a Dios quedamos campeones, me felicitan y me dicen que siga mejorando y quedando campeón. Muchos me dicen que miran los partidos, ven las noticias y se alegran por mí, me invitan a salir adelante. ¿Qué sientes cuando llegas a este pueblo?

Una alegría de cuando jugaba aquí en el campo y la verdad que me emociona. Salir del pueblo a la ciudad a jugar a grandes equipos, la Liga Nacional de Honduras, ahora la de Costa Rica, los grandes estadios en los que he jugado, uno se emociona porque voltea hacia atrás y mira todo lo que he logrado y la verdad que me emociono mucho. ¿A qué te dedicas cuando vienes al campo agrícola de tu pueblo, siembra maíz, café, vemos ganado?

Estamos haciendo de todo un poco, tenemos sembrado un poquito de café, nos dedicamos a la siembra de maíz, y tenemos por allí una que otra vaquita para el futuro para cuando ya me decida retirar, dedicarme a la agricultura, el café y el ganado también. Estás bastante joven para hablar de retiro, pero ya miro que te estás preparando...

Sí, estoy pensando ya (en el retiro), pero esperemos que no sea ahorita, ya una vez me retire, tener todo listo para venir a trabajar acá al campo con el café, las vacas, con el maíz. Ya estoy pensando en eso para el futuro. Además, ayudando a tus padres porque vemos que ellos se sienten felices de tus éxitos.

Sí, mis padres están allí, siempre los apoyo, los sustento. Ellos saben que cualquier cosa que necesiten, aunque no me lo pidan se los doy. Ellos también se benefician de tu nueva incursión en la ganadería, café y el campo.

Sí, es una bendición, porque ellos están vivos y de allí del maíz, el café y las vacas se pueden sustentar, es una bendición.

¿Qué consejos le darás a los jóvenes de estos pueblos que buscan un sueño?

Si tienen sueños que se propongan a cumplirlo, el camino fácil no lleva a nada bueno, tienen que esforzarse, luchar, tienen que creer en sí mismo, hacerlo con humildad para lograr los objetivos. EL TÍTULO EN COSTA RICA ¿Qué tal tu carrera en Costa Rica, cerraste el torneo siendo campeón?

Desde el primer momento que llegué al Herediano me trataron como uno más de Costa Rica, me trataron muy bien, eso me ayudó a adaptarme muy rápido para ayudar al equipo. ¿Cómo es el trato personal que tienes en Costa Rica?

Muy bien, un recibimiento increíble, eso me ayudó para adaptarme al equipo, a la Liga tica, cada uno de ellos me brindó el apoyo que necesitaba y la verdad que lo supe aprovechar. ¿Vas sobre tres años en Costa Rica, en qué diferencias el fútbol Costa Rica con el de Honduras porque ya llevas ganado tres títulos?

Sí, ya he ganado tres títulos en dos años y medio, la verdad que quiero seguir ganando. Creo que pasa más por creer del futbolista tico, el jugador de allá se la cree. Cuando nosotros jugamos Champions de Concacaf contra equipos de Estados Unidos y México, ya les hemos ganado un par de veces, nosotros lo creemos, decimos que los podemos eliminar, podemos sacar la serie. La mentalidad del jugador y además, los árbitros dejan jugar más en Costa Rica, el fútbol es más suelto. Yo siempre lo platico con amigos, los árbitros no pitan cualquier cosa y el jugador tiene que acostumbrarse de eso. ¿Qué partido sientes más ganas de jugar en Costa Rica?

Esos clásicos contra el Saprissa, contra la Liga Alajuelense, contra Cartago, son partidos que me gustan mucho, son derbis más en los estadios de ellos, que la afición llena esas canchas y eso me motiva para poder jugar esos partidos. ¿Con qué jugador has vivido duelos intensos y sientes que se te complica marcarlo?

Con los delanteros del Deportivo Saprissa y de la Liga Alajuelense está esa disputa por ganar esos duelos individuales, ver quién anota, que ellos nos quieren marcar, nosotros que no anoten, son partidos y duelos muy bonitos y me gustan mucho. ¿Cuál es tu gol inolvidable con el Herediano en Costa Rica?

El del título del año pasado, es muy especial, se lo anoté al Saprissa y son goles muy especiales porque son clásicos, son complicados y uno siempre busca ganar.