Talacha en EE UU: Futbolistas profesionales hondureños aparecen jugando burocrático

Diversos futbolistas profesionales de Honduras aparecieron jugando la famosa "talacha" en Estados Unidos tras finalizar el torneo en Honduras. Algunos de ellos han recibido críticas porque pertenecen a clubes grandes de Honduras y aún así se fueron a jugar burocrático.
Carlos Perdomo, exjugador; Denovan Torres y Christopher Urmeneta se fueron a la Delaware Super Cup. En redes surgió la crítica hacia jugadores de clubes de grandes porque ganan bien, pero otras personas dijeron que no cobran los 12 meses.
Marcelo Canales del Juticalpa FC también aprovechó para irse a la Delaware Super Cup que se disputa en Frederica, Delaware, Estados Unidos.
Jairo Róchez, delantero de Lobos de la UPNFM, también fue captado jugando burocrático en Estados Unidos. En estos torneos los premios son muy buenos y cada jugador negocia un pago por partido.
El portero Gerson Argueta de Potros de Olancho se unió a la Delaware Super Cup. Los futbolistas llegan a ganar al menos 300 dólares por partido y muchos de ellos disputan hasta cinco o más encuentros más los premios por salir campeones.
José Mendoza y Johnny Leverón fueron otros jugadores catrachos que aparecieron en la famosa "talacha" en Estados Unidos, aunque ellos ya en el ocaso de su carrera profesional.
En este equipo apareció jugando el defensa José García de Lobos, el volante Edwin Maldonado de Génesis, Carlos Argueta que acaba de salir de Potros, Edwin Solani Solano de Platense y hasta José Raúl García de Olimpia.
Marco Aceituno que jugó el último certamen con Choloma y pertenece al Real España apareció en la Delaware Super Cup.
Daniel Meléndez, Loreto Barrios, Félix Crisanto, Joshua Nieto entre otros jugadores que se coronaron campeones en un torneo burocrático en Estados Unidos.
Carlos Róchez de Lobos de la UPN aparece jugando en la Delaware Super Cup. Hay jugadores que ganan más por partido dependiendo el nivel de futbolista o exfutbolista que fue.
Una sorpresa que se dio que es Rodrigo "Droopy" Gómez de Motagua se anunció como refuerzo del Cruz Azul Houston Santa Lucía en la Copa Mariachi Premier.
Una de las polémicas que se dio es ver a Nixon Cruz jugando la Delaware Super Cup. En esta foto aparece junto a César Romero y Anfronit Tatum y Johnny Leverón. Nixon Cruz no jugó el cierre del torneo por indisciplina y ahora apareció jugando burocrático en EE UU.