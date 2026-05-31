Fichajes Honduras: Nueva baja en Olimpia, Marathón con tres altas y legionario busca club

Olimpia rescinde contrato con jugador, Marathón suma 3 altas y exMotagua sorprende. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.
Ángel Caicedo - Marathón ya envió el contrato para ser firmado por el panameño; sin embargo, Olancho FC venía siguiendo al mediocampista ofensivo y se metió a la pelea.
Carlos Mejía - Tras salir de Motagua, son varios clubes los que han buscado los servicios del habilidoso volante. Luis Ángel Firpo de El Salvador quiere ficharlo.
Raúl Musuruana - El técnico argentino podría tomar las riendas de CD Choloma para el Apertura 2026. La directiva lo ve con buenos ojos para asumir el reto.
Jonathan Paz- El defensor ha llegado a un mutuo acuerdo para rescindir contrato con Olimpia y en las próximas horas se convertiría en nuevo fichaje de Marathón.
Jhow Benavídez - El mediocampista estampó su firma de renovación con Real España la noche del 30 de mayo. Desde Tegucigalpa llegó una llamada para tentarlo, pero su amor por el cuadro sampedrano y otros aspectos familiares lo hicieron meditar bien las cosas.
Marcelo Santos - El defensor quedó sin contrato en Motagua y mientras se define su futuro está jugando un torneo amateur en Estados Unidos.
Kevin Pérez - El lateral derecho se probará en Cincinnati de la MLS y podría ser una de las bajas de Génesis PN para par próxima campaña.
Kenny Bodden - Tras varias pláticas con las directiva de Marathón, el defensor estampará su firma de renovación.
Damín Ramírez - Pese a que se rumoró una posible salida del equipo verdolagas, es otro de los futbolistas que renovará su contrato por un año más con el equipo sampedrano.
Francisco Martínez - Olimpia lo ha tenido en el radar, pero todo parece indicar que el mediocampista seguirá defendiendo los colores del club que le dio la oportunidad de jugar al fútbol profesional en Honduras.
Gabriel Leiva - Después de su breve paso por Olancho FC, ahora se convierte en nuevo jugador del Sporting FC.
Deiby Flores - El mediocampista hondureño sigue como agente libre, pero todo parece indicar que el mercado nacional no es una opción. "Yeye" busca seguir siendo legionario.
José Mario Pinto - El futbolista quiere nuevos aires tras haber terminado su vínculo contractual con Olimpia y el Cartaginés de Costa Rica es una opción.
Carlos Sánchez - "Son ciclos que terminan, uno como jugador entiende eso y es agradecido con Olimpia. Ahora analizo mi futuro y ver las opciones que vengan", dijo el lateral tras salir del equipo melenudo.