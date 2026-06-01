Pruebas del polígrafo: 780 policías buscan un puesto en la nueva DAET

Tegucigalpa, Honduras.-La Policía Nacional inició el proceso de evaluación de 780 funcionarios policiales que aspiran a integrar la nueva División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).

Durante el arranque de las evaluaciones, las autoridades informaron que el primer filtro corresponde a las pruebas toxicológicas, como parte de una serie de exámenes orientados a garantizar la idoneidad y confiabilidad del personal que formará parte de la nueva división.

"Ya iniciamos el proceso de evaluación para los aspirantes a la DAET. Son aproximadamente 780 funcionarios policiales los que se han presentado”, manifestó Edgardo Barahona, vocero de la Policía.

El funcionario explicó que, además de las pruebas toxicológicas, los aspirantes deberán someterse a evaluaciones poligráficas, socioeconómicas, psicológicas, técnicas y profesionales "que se requieren para integrar esta nueva unidad especializada”.

“Este es un proceso muy riguroso que estamos aplicando para garantizar que solo el personal más idóneo y confiable integre la DAET. La población hondureña necesita una unidad fuerte contra las extorsiones y el crimen organizado”, expresó.

La DAET fue creada en los últimos días para reforzar el combate a la extorsión y a las asociaciones criminales que operan en el país.

“Solo pasarán aquellos que cumplan con todos los requisitos de confianza y capacidad. Esperamos que al final quede un grupo altamente seleccionado”, agregó Barahona.

Durante la jornada se observó a decenas de aspirantes concentrados en un centro de evaluación mientras avanzaban en el proceso de aplicación de pruebas.