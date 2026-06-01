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Pruebas del polígrafo: 780 policías buscan un puesto en la nueva DAET

Un total de 780 funcionarios policiales comenzaron el proceso de selección para formar parte de la DAET, una unidad especializada contra la extorsión y el crimen organizado

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 09:59
Pruebas del polígrafo: 780 policías buscan un puesto en la nueva DAET

Decenas de funcionarios policiales participan en el proceso de evaluación para integrar la nueva DAET, durante la aplicación de las primeras pruebas de confianza y selección en un centro de evaluaciones de la Policía.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-La Policía Nacional inició el proceso de evaluación de 780 funcionarios policiales que aspiran a integrar la nueva División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).

Durante el arranque de las evaluaciones, las autoridades informaron que el primer filtro corresponde a las pruebas toxicológicas, como parte de una serie de exámenes orientados a garantizar la idoneidad y confiabilidad del personal que formará parte de la nueva división.

"Ya iniciamos el proceso de evaluación para los aspirantes a la DAET. Son aproximadamente 780 funcionarios policiales los que se han presentado”, manifestó Edgardo Barahona, vocero de la Policía.

El funcionario explicó que, además de las pruebas toxicológicas, los aspirantes deberán someterse a evaluaciones poligráficas, socioeconómicas, psicológicas, técnicas y profesionales "que se requieren para integrar esta nueva unidad especializada”.

“Este es un proceso muy riguroso que estamos aplicando para garantizar que solo el personal más idóneo y confiable integre la DAET. La población hondureña necesita una unidad fuerte contra las extorsiones y el crimen organizado”, expresó.

La DAET fue creada en los últimos días para reforzar el combate a la extorsión y a las asociaciones criminales que operan en el país.

“Solo pasarán aquellos que cumplan con todos los requisitos de confianza y capacidad. Esperamos que al final quede un grupo altamente seleccionado”, agregó Barahona.

Durante la jornada se observó a decenas de aspirantes concentrados en un centro de evaluación mientras avanzaban en el proceso de aplicación de pruebas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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