Policías están detrás de abusos, allanamientos ilegales y estructuras criminales

En mayo de 2025, la Fiscalía logró que los jueces enviaran a la cárcel a seis de siete agentes del DPI que allanaron sin orden judicial la vivienda de un prestamista, ubicada en San Pedro Sula,<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/sucesos/policias-dpi-aceptan-robo-14-millones-lempiras-prestamista-los-alpes-san-pedro-sula-NH25881972" target="_blank"> robándose 14 millones de lempiras.</a><br />En los expedientes judiciales también consta cómo hay agentes que allanaron otras viviendas sin orden judicial, destruyeron portones, cámaras, muebles en búsqueda de botines, privaron de libertad a personas, las torturaron, implantaron pruebas, confeccionaron actas de vigilancia falsas, amenazaron a muerte a testigos y temerariamente se presentaron a las audiencias, donde bajo juramento, dieron declaraciones falsas.<br />Un patrón identificado es que los policías corruptos buscan personas con antecedentes penales para extorsionarlas, a quienes intimidan para que no los delaten y si no acceden a sus pretensiones los amenazan con colocarles pruebas. En los documentos se deja entrever una colusión, entre agentes de la desaparecida Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), llamada después Dipampco, y ahora <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/crean-division-antiextorsion-asociaciones-terroristas-sustituir-dipampco-GO30859528" target="_blank">División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas, adscrita a la DPI.</a><br />Expertos consultados por este equipo dijeron que la protección de los participantes en actos criminales es una constante. Condenaron que sus superiores solo los rotan a conveniencia. Este sistema de protección también favorece a parientes de altos comisionados, quienes se han visto involucrados en casos de corrupción y detenciones ilegales.<br />Incluso, fuentes que pidieron el anonimato denunciaron que agentes involucrados en la masacre ocurrida el 20 de junio de 2023 en la cárcel femenina de Támara, donde perecieron 46 privadas de libertad, gozaron de beneplácito institucional.<br />Fuentes del mismo ente policial, además, contaron que un grupo de hombres que el comisionado Cristian Nolasco requirió y desarmó el 29 de noviembre de 2024 en Catacamas, Olancho, fue liberado gracias a la intervención de un alto funcionario de la Secretaría de Seguridad vinculado sentimentalmente a una mujer que es familia de integrantes del grupo delictivo capturado.<br />Y lo más reciente, según una segunda fuente policial, es que el asesinato del inspector <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/sucesos/inspector-luis-hernandez-garcia-salio-atender-denuncia-murio-tras-enfrentamiento-catacamas-olancho-KF30602585" target="_blank">Luis Fernando Hernández García,</a> ocurrido el mayo de 2026 en Catacamas, es parte del daño interno. El crimen del oficial, en un operativo, estaría vinculado a un compañero del mismo cuerpo policial que mantiene nexos con un grupo mafioso local.<br />Sobre estos casos, la exsubsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, expresó que existen hechos que reflejan cómo la alta oficialidad protege a sus cuadros, incluso, cuando estos tienen vínculos comprobados con el crimen organizado. Ella, ha sido una de las voces más críticas en esta coyuntura, advirtiendo que cualquier proceso de reestructuración que no contemple una evaluación de confianza estricta será inútil.<br />