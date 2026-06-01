Maestros socializarán acuerdos con el gobierno mientras continúan las asambleas

Tegucigalpa, Honduras.- Tras sostener una reunión el pasado domingo 31 de mayo, representantes del gobierno y dirigentes magisteriales acordaron que los maestros deberán socializar los puntos alcanzados con las bases docentes antes de tomar nuevas decisiones. El gremio magisterial convocó a asambleas informativas en los 18 departamentos del país a partir de este 1 de junio. Sin embargo, desde el gobierno aseguran que durante el diálogo se lograron consensos en varios de los temas planteados por los docentes. Varios alumnos de diferentes centros educativos, entre ellos el Instituto Técnico Honduras, ubicado en la colonia Kennedy, llegaron a tempranas horas de este lunes para recibir sus clases; sin embargo, los maestros no se hicieron presentes en las aulas.

Levi Vargas, subcoordinador del Frente Nacional de El COPEMH (Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras), informó que se emitió un comunicado en el que se solicitó a los docentes realizar una protesta pacífica en los centros educativos. "Se hizo un comunicado donde se les solicitaba que hoy, 1 de junio, realizaran una protesta pacífica en los colegios. Deben estar en los centros educativos, pero de brazos caídos; ese es el llamamiento", explicó Vargas. "Vamos a analizar lo que ha sucedido durante el fin de semana y posteriormente tomaremos una decisión sobre cómo vamos a ejecutar este proceso pacífico. Lo que sí podemos asegurar es que hoy no habrá actividades normales", agregó. Por su parte, el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, y su equipo técnico se incorporaron a la mesa de diálogo para abordar el tema de las mejoras salariales. Aunque no se logró un acuerdo definitivo, el funcionario destacó los avances alcanzados. "En esta mesa de diálogo llegamos a varios acuerdos en los que cedimos como Gobierno en muchas de las peticiones que hizo el magisterio y alcanzamos numerosos consensos con ellos", manifestó.