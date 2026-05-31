Médicos convocan a asamblea nacional este lunes 1 de junio; exigen pagos atrasados

Tegucigalpa, Honduras.- Los médicos que laboran en distintas instituciones públicas de Honduras han sido convocados a una asamblea extraordinaria nacional para este lunes 1 de junio, una reunión en la que el gremio abordará una serie de demandas laborales que, según denuncian, continúan sin recibir respuesta. La convocatoria fue emitida por la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH), que llamó a participar a los profesionales de la medicina que prestan servicios bajo cualquier modalidad de contratación en dependencias estatales y descentralizadas. La jornada se desarrollará desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche y tendrá carácter informativo, aunque la asistencia fue declarada obligatoria para los médicos convocados.

Entre las instituciones incluidas figuran la Secretaría de Salud (Sesal), el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Ministerio Público, Medicina Forense, el Sistema Nacional de Emergencias 911, el Instituto Nacional Penitenciario (INP), la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) y la Secretaría de Educación, entre otras.



Exiencias

Según el documento difundido por el gremio, la asamblea surge ante una serie de problemas que aseguran siguen afectando a los profesionales de la salud en diferentes regiones del país. Uno de los principales reclamos está relacionado con el cese de despidos y el reintegro de médicos que, de acuerdo con el Colegio Médico, han sido separados de sus cargos. Asimismo, la organización exige el pago de salarios pendientes, algunos de los cuales, según señala la convocatoria, presentan retrasos de varios meses. A la lista de peticiones también se suma la firma inmediata de contratos con gestores, el cumplimiento del salario base legal y la centralización de las redes descentralizadas de salud.

Otro de los puntos que será discutido durante la reunión nacional es la aplicación del reajuste salarial correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y al ajuste bienal previsto para 2026. Además, el gremio plantea la necesidad de incrementar los recursos destinados al sistema sanitario hasta alcanzar el 12 % del Presupuesto General de la República. La estabilidad laboral de los médicos y el pago de cesantías a profesionales jubilados también forman parte de las demandas que serán abordadas durante la asamblea.



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