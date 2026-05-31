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Los cortes de energía para este lunes 1 de junio: ¿está su sector en la lista?

La ENEE confirmó interrupciones programadas para el inicio de la semana, afectando el suministro por trabajos de mantenimiento. ¿En qué zonas? Aquí la lista

  • Actualizado: 31 de mayo de 2026 a las 16:12
Los cortes de energía para este lunes 1 de junio: ¿está su sector en la lista?

La ENEE anunció cortes de energía en algunos sectores del país.

EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció que habrá cortes de energía, programados para este lunes 1 de junio de 2026, en varias zonas de Puerto Cortés.

De acuerdo con el boletín informativo del ente energético, las interrupciones se deberán a trabajos de control de vegetación y cambio de aislamiento en la "Subestación Masica".

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A continuación el listado de lugares que no tendrán luz durante varias horas:

Puerto Cortés de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.

La ENEE anunció que habrá cortes de energía en Caserío El Remolino, aldea Ticamaya, caserío Nola, caserío El Seis, caserío Kele Kele, caserío La Protección, Manacalito, caserío Campo Tibombo.

La empresa recomienda a los pobladores a tomar cuidados como desconectar los aparatos electrodomésticos para evitar que se dañen durante apagones. También instan a aplicar medidas de ahorro de energía, especialmente en estos meses de calor extrema.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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