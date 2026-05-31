Los cortes de energía para este lunes 1 de junio: ¿está su sector en la lista?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció que habrá cortes de energía, programados para este lunes 1 de junio de 2026, en varias zonas de Puerto Cortés.

De acuerdo con el boletín informativo del ente energético, las interrupciones se deberán a trabajos de control de vegetación y cambio de aislamiento en la "Subestación Masica".