Usuarios deberán pagar recibo de luz en un máximo de 15 días, anuncia ENEE

Tegucigalpa, Honduras.-La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció un ajuste en el plazo para el pago de la factura de energía eléctrica, medida que entrará en vigencia a partir de mayo de 2026 en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el comunicado oficial, los usuarios deberán cancelar su recibo en un período máximo de 15 días, contados a partir de la fecha de entrega de la factura, la cual podrá ser verificada directamente en el documento emitido.

La estatal energética explicó que este cambio forma parte de una estrategia para mejorar la organización interna de los procesos de facturación y recaudación, buscando hacer más eficiente la gestión del servicio eléctrico en el país.

Asimismo, la ENEE señaló que la medida tiene como finalidad garantizar la continuidad del suministro de energía para los hogares hondureños, evitando retrasos que puedan afectar la operatividad del sistema.