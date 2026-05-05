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Usuarios deberán pagar recibo de luz en un máximo de 15 días, anuncia ENEE

El atraso en el pago podría derivar en interrupciones del servicio eléctrico, por lo que la ENEE insta a la población a pagar antes de los 15 días plazo

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 20:54
Usuarios deberán pagar recibo de luz en un máximo de 15 días, anuncia ENEE

Los hondureños tendrán que pagar el recibo de luz en menos de 15 días.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció un ajuste en el plazo para el pago de la factura de energía eléctrica, medida que entrará en vigencia a partir de mayo de 2026 en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el comunicado oficial, los usuarios deberán cancelar su recibo en un período máximo de 15 días, contados a partir de la fecha de entrega de la factura, la cual podrá ser verificada directamente en el documento emitido.

La estatal energética explicó que este cambio forma parte de una estrategia para mejorar la organización interna de los procesos de facturación y recaudación, buscando hacer más eficiente la gestión del servicio eléctrico en el país.

Asimismo, la ENEE señaló que la medida tiene como finalidad garantizar la continuidad del suministro de energía para los hogares hondureños, evitando retrasos que puedan afectar la operatividad del sistema.

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En ese sentido, la institución hizo un llamado a los abonados a mantener sus pagos al día, recordando que el incumplimiento en el plazo establecido podría generar cargos adicionales por mora.

Además, advirtió que el atraso en el pago también podría derivar en interrupciones del servicio eléctrico, por lo que instó a la población a tomar previsiones con el nuevo esquema de cobro.

Finalmente, la ENEE reiteró que los usuarios pueden consultar más detalles sobre este ajuste a través de sus canales oficiales, mientras el nuevo plazo comienza a aplicarse de manera progresiva a partir de este mes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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