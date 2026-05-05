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Partida confidencial del Poder Ejecutivo fue ejecutada en su totalidad

La asignación de los Servicios Financieros de la Administración Central se redujo en L5.4 millones frente a lo que se aprobó en el presupuesto 2026

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 17:30
Partida confidencial del Poder Ejecutivo fue ejecutada en su totalidad

Entre el 2022 a 2025 solo en un período se gastó la asignación de los SFAC, específicamente el último año del gobierno de Xiomara Castro cuando se ejecutó L596.6 millones.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Para el ejercicio fiscal 2026 se aprobaron 62.5 millones de lempiras para la denominada partida confidencial del Poder Ejecutivo, pero a la fecha fueron ejecutados en su totalidad.

Así lo constató EL HERALDO en la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin) referente a los egresos de los Servicios Financieros de la Administración Central (SFAC).

En 5.4 millones de lempiras se redujo la asignación de la partida 449 y quedó en 57.1 millones de lempiras, sin disponer de más recursos.

En el Presupuesto General de la República prorrogado 2025 los SFAC reflejaban 4,683.9 millones de lempiras, de los que se había gastado solo 1.2% equivalente a 57.1 millones de lempiras, informó EL HERALDO.

La partida confidencial del Poder Ejecutivo está compuesta por beneficios temporales de los empleados, asignaciones de egresos por consignar, subsidios y fideicomisos.

El 26.2% del presupuesto general 2026 se destinará a la masa salarial

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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