Partida confidencial del Poder Ejecutivo fue ejecutada en su totalidad

Tegucigalpa, Honduras.- Para el ejercicio fiscal 2026 se aprobaron 62.5 millones de lempiras para la denominada partida confidencial del Poder Ejecutivo, pero a la fecha fueron ejecutados en su totalidad.

Así lo constató EL HERALDO en la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin) referente a los egresos de los Servicios Financieros de la Administración Central (SFAC).

En 5.4 millones de lempiras se redujo la asignación de la partida 449 y quedó en 57.1 millones de lempiras, sin disponer de más recursos.

En el Presupuesto General de la República prorrogado 2025 los SFAC reflejaban 4,683.9 millones de lempiras, de los que se había gastado solo 1.2% equivalente a 57.1 millones de lempiras, informó EL HERALDO.

La partida confidencial del Poder Ejecutivo está compuesta por beneficios temporales de los empleados, asignaciones de egresos por consignar, subsidios y fideicomisos.