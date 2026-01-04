El Poder Ejecutivo gastó totalidad de la partida confidencial de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- De los cuatro años del gobierno de Xiomara Castro solamente en el período pasado se gastó la totalidad de la partida 449 correspondiente a los Servicios Financieros de la Administración Central (SFAC).

EL HERALDO revisó que al cierre de 2025 se ejecutaron los 596.6 millones de lempiras de la mejor conocida como partida confidencial del Poder Ejecutivo.

Para el ejercicio fiscal anterior se presupuestaron a los SFAC 12,171.1 millones de lempiras, sin embargo, la asignación se redujo en L11,574.5 millones.

La también denominada “caja chica de la Presidencia” se le otorgaron 9,012.2 millones de lempiras en el 2024 y al final le disminuyeron 7,468.2 millones de lempiras para disponer L1,544 millones de lempiras, de los que se erogaron en ese término 769.7 millones de lempiras, un 49.9%.

Los 15,885.5 millones de lempiras alcanzó la partida 449 en el 2023, pero se le aminoraron 15,327.7 millones de lempiras, quedándole L557.8 millones que al final de ese lapso se ejecutó el 95.6%, es decir 533.24 millones de lempiras.

Para el primer año de la actual administración pública se destinaron 5,034.7 millones de lempiras a la referida partida, siendo aumentada hasta los 24,930.6 millones de lempiras, lo que implicó L19,895.9 millones adicionales.

Los egresos de los SFAC para el 2022 fueron de apenas 1,652.7 millones de lempiras o el 6.6%.