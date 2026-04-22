El 26.2% del presupuesto general 2026 se destinará a la masa salarial

Tegucigalpa, Honduras.- Sin evidenciar cambios en el gasto corriente en comparación a pasados ejercicios fiscales, se destinará el 26.2% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2026 para el pago de salarios.

La asignación para el grupo de gasto de servicios personales suma 116,363.5 millones de lempiras que corresponde al cumplimiento de retribuciones salariales de funcionarios de la administración central e instituciones descentralizadas, las contribuciones a los sistemas de la seguridad social tanto públicos como privados, constató EL HERALDO en el dictamen discutido y aprobado por el Congreso Nacional.

Si bien los montos del Presupuesto General de la República no suelen modificarse una vez remitido al Poder Legislativo se dio una excepción para este período de 12 meses.

De L444,265.8 millones a L444,335.8 millones pasó el instrumento de desarrollo para este año que se admitió después de 111 días de 2026.

EL HERALDO constató que la variación fue de 70 millones de lempiras, específicamente en la administración descentralizada que suma L180,528.7 millones.

Mientras que para la administración central se mantienen los 263,807 millones de lempiras que fueron presupuestados en la reformulación del documento de política fiscal.

Al comparar el monto del presupuesto 2026 con lo ejecutado el pasado año tuvo un crecimiento de 41,646.3 millones de lempiras.