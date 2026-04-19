¿A cuánto ascienden las partidas de los poderes del Estado para 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- Solo dos de los tres poderes del Estado reflejan un aumento en su partida para el presente ejercicio fiscal.

Así quedó establecido en el proyecto del presupuesto general reformulado de ingresos y egresos de la República 2026 que revisó EL HERALDO.

El Congreso Nacional mantendrá la asignación de 1,523.3 millones de lempiras, mismo monto que fue aprobado en el instrumento de desarrollo de 2025.

De 4,396.4 millones de lempiras será el presupuesto para el Poder Judicial que al compararlo con el año pasado evidencia un incremento de 250.4 millones de lempiras.

En representación del Poder Ejecutivo, a Presidencia de la República se le amplió la partida de L602 millones a L832.9 millones, es decir una diferencia de 230.9 millones de lempiras.

EL HERALDO informó que el presupuesto 2026 reformulado que asciende a 444,265.8 millones de lempiras reducirá la concesión de préstamos a corto y largo plazo, aportes de capital, compra de acciones, títulos también bonos en lo que se denomina como activos financieros en lugar de sacrificar el gasto corriente.