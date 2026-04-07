Egresos de L330 millones suma la Presidencia de la República en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque no se ha aprobado el Presupuesto General de la República de 2026, hay instituciones que reflejan una considerable ejecución de fondos.

Una de estas entidades es la Presidencia de la República que hasta este martes registra una erogación de 330 millones de lempiras que equivalen al 54.8% de la asignación del presupuesto prorrogado de 2025, comprobó EL HERALDO con base a reportes de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

La representación del Poder Ejecutivo solo dispone de 272 millones de lempiras para el resto del año y en el instrumento de desarrollo para este ejercicio fiscal que se sometió a una reformulación podría ser sujeta de una ampliación.

En el sitio de internet de Finanzas no hay información actualizada sobre la ejecución del gasto de la Presidencia de la República, por lo que se desconoce el detalle de las erogaciones.

EL HERALDO informó que en el último año del gobierno de Xiomara Castro la Presidencia de la República erogó la partida presupuestaria de 602 millones de lempiras en 183 días.

En las dos últimas administraciones públicas, la referida representación del Ejecutivo ha gastado toda su asignación, por lo que ha sido objeto por Finanzas de modificación del presupuesto aprobado.