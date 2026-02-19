Casi el 30% de los recursos han sido ejecutados por tres instituciones

Tegucigalpa, Honduras.- Del presupuesto prorrogado 2025 hay tres instituciones que han ejecutado casi el 30% de fondos asignados.

Así lo constató EL HERALDO en los datos divulgados en la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin) y se precisa que a la fecha la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ha gastado 140.6 millones de lempiras de 500 millones de lempiras, un 28.1%.

La Procuraduría General de la República (PGR) ha erogado 84.5 millones de lempiras, es decir 26.2% de L322.5 millones.

A 150 millones de lempiras ascendió la ejecución de recursos por la Presidencia de la República equivalente al 24.9% de una partida de 602 millones de lempiras.

Por otro lado, hay entidades hasta el Congreso Nacional que no han tenido gastos en lo que va de este ejercicio fiscal.

EL HERALDO informó que por la falta de aprobación del Presupuesto General de la República 2026 sigue vigente el instrumento para el desarrollo de 2025 que suma los L443,736.4 millones.

A 7.2% ascienden los egresos presupuestarios que equivalen a 31,832.1 millones de lempiras.

Autoridades de Finanzas anunciaron que el proyecto del presupuesto 2026 con un monto de 469,249 millones de lempiras será reformulado para luego someterse a discusión y aprobación en Consejo de Ministros.