Finanzas tiene a disposición L4,257.3 millones en efectivo a la fecha

Tegucigalpa, Honduras.- La Cuenta Única de Tesorería (CUT) de la administración pública reporta excedentes en lo que va de 2026.

EL HERALDO revisó de conformidad a datos oficiales que la Secretaría de Finanzas (Sefin) reflejó hasta este sábado un superávit de 4,257.3 millones de lempiras equivalente al 13.86%.

Los ingresos de la CUT sumaron 34,977.1 millones de lempiras y 30,719.8 millones de lempiras en el caso de los egresos.

Una diferencia de 17,421.5 millones de lempiras (4.38%) se contabilizó entre la entrada de dinero y los gastos por la administración pública al cierre de 2025.

Los L26,063.8 millones de excedentes alcanzó la CUT el pasado período de 12 meses, es decir el 9.13%, no obstante, disminuyó con el paso de los últimos meses y previo a las elecciones generales.

De 2022 a 2025 (gestión de Xiomara Castro) solo en un año hubo un déficit de la administración pública, en específico en el 2023 cuando se registró el -11.31% que implicó 42,287.1 millones de lempiras.