Finanzas tiene a disposición L4,257.3 millones en efectivo a la fecha

Al 14 de febrero de 2026 la CUT reportó un excedente del 13.86% y los ingresos sumaron L34,977.1 millones, mientras que los egresos L30,719.8 millones

  • Actualizado: 14 de febrero de 2026 a las 12:00
La principal fuente de ingresos de la Cuenta Única de Tesorería es la recaudación tributaria.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Cuenta Única de Tesorería (CUT) de la administración pública reporta excedentes en lo que va de 2026.

EL HERALDO revisó de conformidad a datos oficiales que la Secretaría de Finanzas (Sefin) reflejó hasta este sábado un superávit de 4,257.3 millones de lempiras equivalente al 13.86%.

Los ingresos de la CUT sumaron 34,977.1 millones de lempiras y 30,719.8 millones de lempiras en el caso de los egresos.

Una diferencia de 17,421.5 millones de lempiras (4.38%) se contabilizó entre la entrada de dinero y los gastos por la administración pública al cierre de 2025.

Los L26,063.8 millones de excedentes alcanzó la CUT el pasado período de 12 meses, es decir el 9.13%, no obstante, disminuyó con el paso de los últimos meses y previo a las elecciones generales.

De 2022 a 2025 (gestión de Xiomara Castro) solo en un año hubo un déficit de la administración pública, en específico en el 2023 cuando se registró el -11.31% que implicó 42,287.1 millones de lempiras.

Finanzas recaudará fondos por más de L19,500 millones en 46 días de 2026

Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

