Se registra fuerte explosión en condominios de Ecovivienda; hay heridos

Tegucigalpa, Honduras.- La tarde de este sabado- 14 de febrero- se registró una fuerte explosión en la torre 7 de la segunda etapa de condominios Ecovivienda, en Tegucigalpa, capital del país.
Habitantes de la zona salieron atemorizados del lugar tras escuchar la explosión, a donde inmediatamente llegaron elementos de la Policía Nacional y del 911.
De manera preliminar se informó que dos adultos mayores resultaron heridos, quienes fueron trasladados de manera inmediata a un centro asistencial, con lesiones de consideración.
En imágenes obtenidas por EL HERALDO se observan los severos daños estructurales causados en algunos apartamentos, así como en las afueras del edificio.
En otras tomas se puede ver que el fuerte impacto de la explosión logró romper las ventanas, quedando completamente destrozadas, así como trozos del mismo material cayendo del edificio. Partes de las paredes de esta torre quedaron manchadas con el humo que provocó la explosión.
Hasta el momento se desconoce qué habría provocado la explosión, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos y autoridades policiales se encuentran en la zona para ampliar los detalles del caso y establecer el origen del incidente.