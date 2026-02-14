Se registra fuerte explosión en condominios de Ecovivienda; hay heridos

Tegucigalpa, Honduras.- La tarde de este sabado- 14 de febrero- se registró una fuerte explosión en la torre 7 de la segunda etapa de condominios Ecovivienda, en Tegucigalpa, capital del país.

Habitantes de la zona salieron atemorizados del lugar tras escuchar la explosión, a donde inmediatamente llegaron elementos de la Policía Nacional y del 911.

De manera preliminar se informó que dos adultos mayores resultaron heridos, quienes fueron trasladados de manera inmediata a un centro asistencial, con lesiones de consideración.