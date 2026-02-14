Alcaldía y Waze se unen para mejorar movilidad y alertar sobre cierres y obras en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) sostuvo una reunión con Waze for Cities, con el objetivo de iniciar una alianza estratégica que permita integrar información oficial de la municipalidad dentro de la plataforma y mejorar la experiencia de movilidad de los capitalinos.

A través de esta colaboración, la comuna coordinará con editores y usuarios de Waze para informar de manera oportuna sobre jornadas de bacheo, mantenimiento vial y proyectos de infraestructura en ejecución.

Además, los ciudadanos recibirán alertas sobre operativos de movilidad urbana, cierres temporales de calles, ferias y actividades masivas que puedan afectar el tránsito.

“Estamos convencidos de que la tecnología debe ser una aliada directa en la gestión de la ciudad. Informar con anticipación sobre trabajos y cierres no solo mejora la movilidad, sino que genera confianza y orden”, afirmó el alcalde del Distrito Central.

La integración de esta información en tiempo real permitirá a los usuarios planificar rutas más eficientes, reduciendo los tiempos de traslado y evitando congestiones inesperadas en la capital.

Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la AMDC, destacó la importancia de esta alianza: “Waze para Ciudades, es que la retroalimentación de toda la población de la capital es un arma superútil para nosotros como municipalidad. No hay nada mejor que la retroalimentación del que anda conduciendo en la calle”.