Alcaldía y Waze se unen para mejorar movilidad y alertar sobre cierres y obras en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) sostuvo una reunión con Waze for Cities, con el objetivo de iniciar una alianza estratégica que permita integrar información oficial de la municipalidad dentro de la plataforma y mejorar la experiencia de movilidad de los capitalinos.
A través de esta colaboración, la comuna coordinará con editores y usuarios de Waze para informar de manera oportuna sobre jornadas de bacheo, mantenimiento vial y proyectos de infraestructura en ejecución.
Además, los ciudadanos recibirán alertas sobre operativos de movilidad urbana, cierres temporales de calles, ferias y actividades masivas que puedan afectar el tránsito.
“Estamos convencidos de que la tecnología debe ser una aliada directa en la gestión de la ciudad. Informar con anticipación sobre trabajos y cierres no solo mejora la movilidad, sino que genera confianza y orden”, afirmó el alcalde del Distrito Central.
La integración de esta información en tiempo real permitirá a los usuarios planificar rutas más eficientes, reduciendo los tiempos de traslado y evitando congestiones inesperadas en la capital.
Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la AMDC, destacó la importancia de esta alianza: “Waze para Ciudades, es que la retroalimentación de toda la población de la capital es un arma superútil para nosotros como municipalidad. No hay nada mejor que la retroalimentación del que anda conduciendo en la calle”.
“Eso nos permite recabar datos para desarrollar estrategias que mitiguen y gestionen el tránsito en nuestra ciudad. La participación de los usuarios es clave para tomar decisiones basadas en la realidad del día a día”, añadió Carrasco.
El funcionario explicó que los tiempos de recorrido, los puntos con mayor flujo de tráfico y las horas pico serán monitoreados gracias a la colaboración de los usuarios de Waze, mejorando la gestión urbana.
“Nosotros como municipalidad no podemos actuar como una isla. Tenemos que estar en contacto todos los días con el contribuyente, el conductor, con la gente que vive acá”, puntualizó Carrasco.
La alianza permitirá que la AMDC responda con rapidez ante incidentes viales, semáforos dañados y baches, optimizando la logística de los equipos de mantenimiento y evitando molestias a los capitalinos.
Con esta iniciativa, la alcaldía busca que la información fluya de manera transparente hacia la ciudadanía, fomentando un modelo de gestión basado en datos, coordinación y participación ciudadana.
Carrasco enfatizó que esta colaboración interactiva “nos va a permitir generar soluciones más reales y más efectivas a la hora de mitigar y gestionar problemas urbanos en la capital”.
Además, la plataforma notificará sobre desvíos programados y trabajos nocturnos, garantizando que conductores y peatones tengan información confiable antes de salir de casa.
“Con herramientas como Waze for Cities, podemos entender mejor la dinámica del tráfico y planificar acciones preventivas que beneficien a todos los capitalinos”, concluyó Marco Carrasco.