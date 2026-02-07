AMDC intensifica operativos de limpieza y bacheo en Tegucigalpa y Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Durante los primeros días de enero, La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ejecutó una serie de operativos de limpieza, bacheo y mantenimiento vial en distintos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela, como parte de las acciones orientadas a la movilidad urbana y respuesta a los reportes ciudadanos.
Según informes de la comuna capitalina, en cuanto a la limpieza, se desplegó cuadrillas en sectores como la colonia Kennedy, en la que más de 30 trabajadores municipales realizaron el retiro de desechos sólidos acumulados.
Además, se desarrollaron operativos en la salida hacia Valle de Ángeles y el anillo periférico y El Sauce, con el objetivo de reducir focos de contaminación, que continuamente denuncian los capitalinos.
En materia de bacheo, la AMDC ejecutó trabajos nocturnos en diferentes arterias de alto flujo vehicular, entre ellas el Puente de Las Uvas, en el anillo periférico; El Hatillo, y el bulevar Fuerzas Armadas.
Juan Diego Zelaya, alcalde de la capital, aseguró que los diferentes operativos de mejora en la capital responden a una necesidad poblacional, y forman parte de la primera parte de su administración edilicia.
"Estamos arreglando todos los problemas internos, estamos limpiando, con jornadas de bacheo exprés, comenzamos la mejora del sector de El Hatillo, que es una zona muy afectada", aseguro Zelaya.
Seguridad
Como parte del mantenimiento urbano, la alcaldía inició una intervención en los túneles subterráneos aledaños al Hospital Escuela y Plaza Miraflores, donde se realizan labores de limpieza y mantenimiento general.
A partir de estas acciones, la Policía Municipal mantendrá presencia permanente en estos puntos para reforzar la seguridad de peatones y conductores.
Las autoridades municipales informaron que estas acciones forman parte de los compromisos de gestión del alcalde Juan Diego Zelaya, y aseguraron que los operativos de limpieza, bacheo y mantenimiento vial continuarán desarrollándose en distintos sectores del Distrito Central, con énfasis en el orden urbano, la movilidad y la atención a la ciudadanía.