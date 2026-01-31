Plan de bacheo previo a Semana Santa apunta a seguridad vial, empleo y turismo

Tegucigalpa, Honduras.- La cercanía de la Semana Santa y el deterioro acumulado de la red vial llevaron al gobierno de Nasry Asfura a activar un plan nacional de bacheo de emergencia y mantenimiento preventivo, una intervención de gran escala que busca asegurar la conectividad y la seguridad vial en todo el país. La estrategia, coordinada por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), contempla la reparación de 2,700 kilómetros de carreteras principales y secundarias, bajo un esquema de ejecución acelerada que permitirá atender los tramos más dañados antes del inicio del feriado. El titular de la SIT, Aníbal Ehrler, explicó que la base legal del plan es un decreto aprobado por el Congreso Nacional, el cual faculta a la institución a realizar procesos de contratación más ágiles para reducir los tiempos de ejecución.

"Para que podamos disfrutar de una Semana Santa adecuada tiene que haber seguridad vial y tiene que haber conexión vial. Por eso hemos tenido que iniciar un bacheo de emergencia, y ya en este momento contamos con un decreto de ley aprobado por el Congreso Nacional que nos faculta a hacer procesos de contratación expeditos, simplificando los tiempos, sobre todo en las licitaciones que se deben realizar", explicó. El funcionario detalló que la SIT ya desarrolló comunicación con 14 empresas constructoras, a las que se les asignarán tramos específicos en distintas zonas del país para ejecutar los trabajos de manera paralela. "Hemos dividido el país en seis regiones y cada una de estas regiones ya está estudiada técnicamente, con la cantidad de kilómetros que se deben intervenir. Ya existe coordinación con varias empresas para que cada una asuma su carga de trabajo y podamos avanzar al mismo tiempo en distintos puntos del territorio nacional", detalló. El plan no se limita al tapado de baches, sino que incorpora trabajos complementarios que inciden directamente en la seguridad vial y la prevención de daños durante el invierno. "También estamos hablando de terminar la limpieza de cunetas, de realizar dragados en ríos y quebradas y de limpiar el derecho de vía, todo con el objetivo de incrementar la seguridad vial en cada uno de estos corredores", amplió. La meta es que antes del 27 de marzo existía una circulación segura en la mayor parte del país, impulsando financieramente a las empresas para acelerar los trabajos. "Esperamos que esta misma semana podamos reactivar estas actividades con algunas de las empresas, darles el impulso económico necesario para que redoblen o incluso tripliquen sus esfuerzos. Lo importante es que ya empezamos y que no nos estamos deteniendo", afirmó. Uno de los ejes principales del plan es el corredor turístico del Caribe, que conecta La Barca con Trujillo, una ruta importante para el turismo interno y que presenta severos problemas de mantenimiento. "Estamos hablando de un corredor turístico que tiene serios problemas en cuanto al mantenimiento y que ya está siendo intervenido. Contamos con el estudio completo de dónde están los principales sitios de intervención y la idea es que este corredor sea atacado de manera prioritaria, utilizando el refuerzo de las plantas de asfalto que se encuentran en el sector", agregó. En ese tramo se prevé la intervención de más de 400 kilómetros, mientras que a nivel nacional el plan alcanzará alrededor de 2,700 kilómetros de vial rojo.

Empleo local y control de costos