Grammy 2026: Quiénes son los ganadores del premio al Mérito Especial este año

Los Ángeles, Estados Unidos.-El mítico guitarrista mexicano Carlos Santana, y los músicos estadounidenses , Paul Simon o Whitney Houston fueron homenajeados este sábado con el premio al Mérito Especial que otorga la Academia de la Grabación de los Grammy. El galardón que reconoce los logros y la influencia de los artistas más allá de la industria musical, fue uno de los reconocimientos entregados este sábado en una gala previa a la 68º edición de los premios Grammy, que se celebrará este domingo en Los Ángeles.

A esta lista de homenajeados se sumaron Chaka Khan, Fela Kuti, también distinguidos con el premio al Mérito Especial, mientras que Bernie Taupin, Eddie Palmieri y Sylvia Rhone fueron reconocidos con el galardón del Consejo Directivo; y John Chowning, por su parte, recibió el Grammy Técnico .El guitarrista mexicano, figura clave del rock, fusionó varios estilos como blues y ritmos latinos con su banda Santana, con la que se dio a conocer en 1966. Es autor de clásicos como 'Oye Como Va' y 'Black Magic Woman'. Por su parte, Cher, conocida como "la diosa del pop", ha marcado seis décadas de cultura pop con éxitos como 'Believe', mientras que a Chacka Khan, apodada "reina del funk", dejó clásicos como 'I'm Every Woman'. A Paul Simon se le atribuye la innovación de sonidos latinoamericanos y africanos en discos como 'Graceland' y a Fela Kuti la creación del afrobeat, un género que mezcla ritmos africanos, jazz y funk.