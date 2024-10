Muere Cissy Houston, madre de Whitney Houston, a los 91 años

10

En 1955 se casó con Freddie Garland y tuvo un hijo, Gary Garland, que fue jugador de la NBA. Posteriormente se separó. En 1957 volvió a casarse, relación de la que nacieron Michael, compositor y su asistente, y la estrella Whitney Houston.Hosuton grabó varios discos a lo largo de su carrera, el último, ‘Walk on By Faith’ (2012), de los que ‘Face to Face’ (1996) y ‘He Leadeth to me’ (1997) ganaron el Grammy al Mejor álbum/soul/gospel tradicional.También hizo coros en cientos de grabaciones: ‘The Divine Miss M.’ y ‘Ain’t No Way’ de Aretha Franklin (1967) y también en el debut de Bette Midler en 1972.

11

Su voz se puede escuchar también en discos de Chaka Khan, Diana Ross, David Bowie, Jimmy Hendrix, Paul Simon, Roberta Flack, Beyoncé, Donny Hathaway, Wilson Pickett y muchos más, destaca la revista Variety.

12

Además de su trabajo como directora del coro en la Iglesia Bautista New Hope en Newark, Nueva Jersey, Cissy actuó con frecuencia en clubes de la ciudad de Nueva York en las décadas de 1970 y 1980.

13

En la década de 1990, tuvo que enfrentar el problema de adicción de su hija Whitney, que murió en 2012, y luego de su nieta, Bobbi Kristina Brown -hija de Whitney- en 2015.