¿Qué bulevares y calles serán intervenidas en Semana Morazánica en Tegucigalpa?

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que durante la Semana Morazánica trabajará en la rehabilitación vial de diferentes puntos de Tegucigalpa y Comayagüela.

El alcalde capitalino, Jorge Aldana, indicó que los trabajos se concentrarán en vías principales como el bulevar Fuerzas Armadas y el anillo periférico, así como en la zona de la colonia Guillén y el mercado el San Isidro.

Además, se realizarán limpiezas en tragantes, mantenimiento de puentes y túneles para reducir el riesgo de inundaciones, mientras que cuadrillas de aseo urbano atenderán los puntos críticos de desechos en el centro histórico de Tegucigalpa y Comayagüela.

Julio Quiñónez, vocero en temas de Riesgo, Desastres Naturales y Movilidad Urbana de la Alcaldía, explicó que el asueto permitirá realizar intervenciones que en días normales son complicadas.

“Se van a realizar reparaciones que, por la carga vehicular, normalmente necesitan hasta dos días de intervención”, detalló. Agregó que durante el feriado “se activará maquinaria y equipo que en tiempo normal es complicado trabajar por la conflictividad vial”, indicó.