¿Qué bulevares y calles serán intervenidas en Semana Morazánica en Tegucigalpa?

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que durante la Semana Morazánica trabajará en la rehabilitación vial de diferentes puntos de Tegucigalpa y Comayagüela.
El alcalde capitalino, Jorge Aldana, indicó que los trabajos se concentrarán en vías principales como el bulevar Fuerzas Armadas y el anillo periférico, así como en la zona de la colonia Guillén y el mercado el San Isidro.
Además, se realizarán limpiezas en tragantes, mantenimiento de puentes y túneles para reducir el riesgo de inundaciones, mientras que cuadrillas de aseo urbano atenderán los puntos críticos de desechos en el centro histórico de Tegucigalpa y Comayagüela.
Julio Quiñónez, vocero en temas de Riesgo, Desastres Naturales y Movilidad Urbana de la Alcaldía, explicó que el asueto permitirá realizar intervenciones que en días normales son complicadas.
“Se van a realizar reparaciones que, por la carga vehicular, normalmente necesitan hasta dos días de intervención”, detalló. Agregó que durante el feriado “se activará maquinaria y equipo que en tiempo normal es complicado trabajar por la conflictividad vial”, indicó.
Por su parte, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) trabajará en la desobstrucción de tuberías con camiones de hidrosucción, así como en la reparación de tramos de alcantarillado sanitario.
También trabajarán 90 auxiliares de tránsito que serán distribuidos en 55 puntos de 25 sectores de la capital para reforzar la señalización en rotondas y bulevares de mayor tráfico.
El Comité de Emergencia Municipal (Codem) también tendrá disponibles a 70 protectores civiles con maquinaria pesada, equipos de rescate y albergues listos para cualquier eventualidad.
Según lo informó la alcaldía, habrá más de 1,000 personas en distintos puntos de la capital para ejecutar obras de infraestructura, limpieza y orden vial durante el feriado Morazánico.
Por su parte, Aldana expresó que “esta gestión será recordada no solo por la infraestructura construida, sino por la humanidad con la que la hicimos posible”.
Las oficinas que estarán trabajando en este feriado: Protección Civil, la gerencia de Aseo Municipal, Movilidad Urbana, Policía Municipal y UMAPS.