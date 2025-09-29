Medidas de la Alcaldía fracasan en aliviar el tráfico de Tegucigalpa y Comayagüela

Tegucxigalpa ,Honduras.- Desde el inicio de la actual administración, el alcalde Jorge Aldana ha venido aplicando medidas como parte de un plan de alivio al tráfico vehicular en el Distrito Central, entre ellas restricciones de circulación y la promoción del teletrabajo para disminuir la movilidad durante las horas pico.
La Alcaldía también emprendió proyectos de rehabilitación de calles y construcción de pasos a desnivel, aunque algunos han enfrentado retrasos significativos. Asimismo, se instalaron semáforos en puntos estratégicos para ordenar el tráfico en zonas conflictivas; sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para reducir el problema vial en la capital hondureña.
Las acciones implementadas para mejorar la circulación en Tegucigalpa han generado opiniones divididas entre autoridades, expertos y ciudadanos.
El urbanista Allan Rivera consideró que estas medidas no resolverán el problema del tráfico en la capital y que las autoridades deben apostar por infraestructura horizontal que ofrezca soluciones reales. Señaló que no es con pasos a desnivel o con calles de uno o dos carriles que se solucionará el congestionamiento.
Otro aspecto que debe atenderse, añadió, es el transporte público, además de fomentar la educación vial, ya que “mucha de la gente que anda manejando no tiene acta para ello”. A esto se suman los vehículos en mal estado y conductores que circulan sin licencia.
Por su parte, Roberto Zablah, exdirector de infraestructura vial del Distrito Central, explicó que el congestionamiento vehicular de Tegucigalpa y Comayagüela obedece a múltiples factores, entre ellos el crecimiento acelerado del parque automotor y el aumento de motocicletas que diariamente circulan por la capital.
El exfuncionario opinó que, para encontrar soluciones reales, es necesario pensar en grande, apostando por un sistema de transporte moderno, cómodo, seguro y accesible, acompañado de proyectos de infraestructura que respondan al crecimiento urbano.
En ese sentido, planteó la creación de un segundo anillo periférico que permita descongestionar la ciudad y atender la demanda de miles de vehículos que ingresan desde municipios aledaños como Valle de Ángeles, Santa Lucía, Zamorano, Talanga y Zambrano, entre otros.
Indicó que este flujo constante en horas pico es uno de los principales generadores de la crisis vial. Zablah subrayó que es indispensable la coordinación entre la municipalidad y el Gobierno Central, ya que gran parte de la carga vehicular se debe al funcionamiento de instituciones del Estado en el casco urbano.
Recordó que el Centro Cívico Gubernamental, lejos de aliviar, incrementó la presión en la zona al estar ubicado en el centro de la ciudad.
El exfuncionario insistió en que la capital necesita obras que otorguen oxígeno vial y que las próximas autoridades deben priorizar una visión amplia de desarrollo urbano. A su criterio, desconcentrar oficinas estatales hacia zonas periféricas también sería un paso clave para reducir la presión vehicular en Tegucigalpa y Comayagüela.
Algunos conductores entrevistados por este rotativo señalaron que otro de los factores que agudiza la situación es la mala señalización en ciertos puntos de la ciudad. Mencionaron además semáforos que no funcionan y señales de tránsito colocadas en vías públicas que, en lugar de ayudar, incrementan el caos.
“Imagínese que a veces los mismos de la Policía Municipal generan más tráfico porque no saben manejar la situación ante esta problemática”, expresó Carlos Hernández, quien diariamente circula hacia el centro de la ciudad.
Añadió que en estos puntos se debe colocar personal capacitado que sepa dirigir y agilizar la circulación vehicular, ya que el personal municipal, por su falta de experiencia, termina causando más desorden.