Medidas de la Alcaldía fracasan en aliviar el tráfico de Tegucigalpa y Comayagüela

Tegucxigalpa ,Honduras.- Desde el inicio de la actual administración, el alcalde Jorge Aldana ha venido aplicando medidas como parte de un plan de alivio al tráfico vehicular en el Distrito Central, entre ellas restricciones de circulación y la promoción del teletrabajo para disminuir la movilidad durante las horas pico.

La Alcaldía también emprendió proyectos de rehabilitación de calles y construcción de pasos a desnivel, aunque algunos han enfrentado retrasos significativos. Asimismo, se instalaron semáforos en puntos estratégicos para ordenar el tráfico en zonas conflictivas; sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para reducir el problema vial en la capital hondureña.

Las acciones implementadas para mejorar la circulación en Tegucigalpa han generado opiniones divididas entre autoridades, expertos y ciudadanos.

El urbanista Allan Rivera consideró que estas medidas no resolverán el problema del tráfico en la capital y que las autoridades deben apostar por infraestructura horizontal que ofrezca soluciones reales. Señaló que no es con pasos a desnivel o con calles de uno o dos carriles que se solucionará el congestionamiento.

Otro aspecto que debe atenderse, añadió, es el transporte público, además de fomentar la educación vial, ya que “mucha de la gente que anda manejando no tiene acta para ello”. A esto se suman los vehículos en mal estado y conductores que circulan sin licencia.