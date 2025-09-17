Tráfico en Tegucigalpa y Comayagüela colapsa con 800,000 carros en circulación

Tegucigalpa, Honduras.- Cada día, las calles de Tegucigalpa y Comayagüela sufren un colapso vehicular que no distingue horarios.
Los operativos de ordenamiento vial de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y otras medidas implementadas han sido insuficientes para reducir el caos.
El problema tiene múltiples causas, pero la principal es la saturación: en la capital circulan más de 800,000 automóviles, cuando la infraestructura vial solo tiene capacidad para 250,000.
A esto se suman los accidentes de tránsito y la falta de educación vial, tanto de conductores como de peatones.
Según Julio Quiñones, vocero de Riesgo, Desastres y Movilidad Urbana del Distrito Central, la raíz del colapso es el exceso de carros. “Aquí el real problema es el volumen de vehículos, más de 800,000 en una ciudad capacitada solo para 250,000”, afirmó.
El funcionario subrayó que la capital necesita con urgencia un sistema de transporte masivo que reduzca el número de autobuses y taxis en circulación.
“Tegucigalpa está urgida de un sistema de transporte masivo, pero para ello no tenemos aún la infraestructura y es mentira que los transportistas privados van a permitir tan fácilmente que se les quite su negocio”, agregó Quiñones.
Según el funcionario, otra de las medidas que podría ayudar es la construcción del segundo anillo periférico, “pero es una salida temporal”.
“El orden en las estaciones de buses es clave y minimiza”, consideró el vocero municipal. Para Quiñones, la educación vial es un elemento importante, ya que la imprudencia o las maniobras abusivas comprometen la calle y hay accidentes.
Por su parte, el exdirector de Ordenamiento Territorial y Obras Civiles, Roberto Zablah, consideró que el congestionamiento vial de la capital está generando crisis por diversas situaciones.
Ante esta realidad se necesitan grandes soluciones, dijo. “Ya no es haciendo túneles ni pasos a desnivel, sino que implementar un transporte que sea moderno, cómodo, seguro y económico; paralelo a esto también un segundo anillo, ya que el primero está asfixiado por la zona urbana”, consideró.
Agregó que con este segundo anillo se podrá dar solución a todos aquellos vehículos que vienen desde Valle de Ángeles y Santa Lucía. Asimismo, de pueblos de la zona sur y oriental de la ciudad.
Consideró que estos proyectos deben realizarse a través de una alianza del Gobierno con la Alcaldía Municipal del Distrito Central. “Quien carga a la ciudad es todo el aparato gubernamental, las oficinas de Estado... el Centro Cívico Gubernamental está prácticamente en el centro y esto ha agobiado más el tráfico en la ciudad”, indicó Zablah.
Tegucigalpa y Comayagüela presentan varios puntos críticos de tráfico que afectan a conductores y peatones a diario. Entre las zonas más congestionadas se encuentra la entrada al sur en Loarque y el bulevar Fuerzas Armadas, desde la 21 de Febrero hasta la Corte Suprema de Justicia, así como frente a Metro Mall y al Banco Central de Honduras.
El anillo periférico también registra alto congestionamiento, especialmente hacia el oriente y el sur del país. La Avenida del Norte y la zona del Mercado Zonal Belén en Comayagüela se mantienen como sectores complicados para la movilidad urbana. En el centro de la ciudad, la calle Real o Segunda Avenida, desde parque La Libertad hasta Puente Mallol.
El Centro Cívico Gubernamental, en bulevar Juan Pablo Segundo, también registra congestionamientos en horas pico.Otros sectores críticos incluyen Calles Los Alcaldes.
Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus rutas con anticipación y considerar vías alternas para evitar retrasos y agilizar el tránsito en la capital.