Tráfico en Tegucigalpa y Comayagüela colapsa con 800,000 carros en circulación

Tegucigalpa, Honduras.- Cada día, las calles de Tegucigalpa y Comayagüela sufren un colapso vehicular que no distingue horarios.

Los operativos de ordenamiento vial de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y otras medidas implementadas han sido insuficientes para reducir el caos.

El problema tiene múltiples causas, pero la principal es la saturación: en la capital circulan más de 800,000 automóviles, cuando la infraestructura vial solo tiene capacidad para 250,000.

A esto se suman los accidentes de tránsito y la falta de educación vial, tanto de conductores como de peatones.

Según Julio Quiñones, vocero de Riesgo, Desastres y Movilidad Urbana del Distrito Central, la raíz del colapso es el exceso de carros. “Aquí el real problema es el volumen de vehículos, más de 800,000 en una ciudad capacitada solo para 250,000”, afirmó.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El funcionario subrayó que la capital necesita con urgencia un sistema de transporte masivo que reduzca el número de autobuses y taxis en circulación.

“Tegucigalpa está urgida de un sistema de transporte masivo, pero para ello no tenemos aún la infraestructura y es mentira que los transportistas privados van a permitir tan fácilmente que se les quite su negocio”, agregó Quiñones.