Horario de atención en bancos en Honduras durante el Feriado Morazánico 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) informó a la ciudadanía sobre el horario de atención de los bancos durante la Semana Morazánica 2025, feriado que se otorgará del 1 al 4 de octubre.

Según el comunicado, el sistema financiero trabajará de la siguiente manera:

Lunes 29 y martes 30 de septiembre: atención en horario habitual. Miércoles 1 de octubre: las agencias bancarias atenderán únicamente hasta el mediodía.

Jueves 2 al sábado 4 de octubre: suspensión total de labores en ventanilla y agencias. Lunes 6 de octubre: reanudación de la atención presencial en horario normal. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Servicios bancarios disponibles en el feriado:

Aunque la mayoría de agencias permanecerán cerradas, AHIBA recordó que los clientes podrán seguir utilizando los cajeros automáticos, la banca electrónica, ACH y POS, los cuales estarán en funcionamiento durante todo el feriado. De esta manera, los usuarios tendrán acceso a operaciones esenciales como retiros, transferencias, pagos y consultas de saldo sin necesidad de acudir a una sucursal.