Horario de atención en bancos en Honduras durante el Feriado Morazánico 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) informó a la ciudadanía sobre el horario de atención de los bancos durante la Semana Morazánica 2025, feriado que se otorgará del 1 al 4 de octubre.
Según el comunicado, el sistema financiero trabajará de la siguiente manera:
Lunes 29 y martes 30 de septiembre: atención en horario habitual.
Miércoles 1 de octubre: las agencias bancarias atenderán únicamente hasta el mediodía.
Jueves 2 al sábado 4 de octubre: suspensión total de labores en ventanilla y agencias.
Lunes 6 de octubre: reanudación de la atención presencial en horario normal.
Servicios bancarios disponibles en el feriado:
Aunque la mayoría de agencias permanecerán cerradas, AHIBA recordó que los clientes podrán seguir utilizando los cajeros automáticos, la banca electrónica, ACH y POS, los cuales estarán en funcionamiento durante todo el feriado.
De esta manera, los usuarios tendrán acceso a operaciones esenciales como retiros, transferencias, pagos y consultas de saldo sin necesidad de acudir a una sucursal.
La Semana Morazánica es uno de los principales periodos de descanso en Honduras, ya que integra en una sola fecha los feriados correspondientes al 3, 12 y 21 de octubre. El objetivo es impulsar el turismo interno y dinamizar la economía nacional.
Durante estos días, los hondureños aprovechan para viajar a distintos destinos turísticos, siendo las playas de Cortés, Atlántida, Trujillo e Islas de la Bahía los sitios más concurridos.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) también recordó que el sistema financiero se acoge a este feriado, por lo que recomienda a la población planificar con anticipación sus operaciones bancarias presenciales.