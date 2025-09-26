Más de 23 mil agentes policiales serán desplegados en la Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 28,657 agentes y funcionarios de unas 20 instituciones del Estado, incluyendo Policía Nacional, Fuerzas Armadas, cuerpos de socorro y organismos civiles, estarán distribuidos en 1,433 puntos de control estratégicos en todo el país.
El Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), en coordinación con la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), implementó un operativo de seguridad y prevención a nivel nacional durante la Semana Morazánica.
La Policía Nacional desplegará más de 23 mil funcionarios en más de 300 controles viales sobre los principales ejes carreteros, con el fin de prevenir incidentes y garantizar el orden público.
Además, se establecieron más de 500 puntos de seguridad en sitios turísticos, con patrullajes a pie, motorizados, aéreos y acuáticos, apoyados por ambulancias de la Dirección de Sanidad Policial para emergencias médicas o de rescate.
Por su parte, más de mil funcionarios de la División de Policía Turística estarán en zonas de alta afluencia nacional e internacional, ofreciendo seguridad, asistencia y orientación a visitantes.
El operativo se realiza bajo el lema "Viaja con precaución y regresa sin preocupación", promoviendo la responsabilidad ciudadana, el respeto a la normativa vigente y la prudencia en carreteras y espacios recreativos.