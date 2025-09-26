Más de 23 mil agentes policiales serán desplegados en la Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 28,657 agentes y funcionarios de unas 20 instituciones del Estado, incluyendo Policía Nacional, Fuerzas Armadas, cuerpos de socorro y organismos civiles, estarán distribuidos en 1,433 puntos de control estratégicos en todo el país.

El Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), en coordinación con la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), implementó un operativo de seguridad y prevención a nivel nacional durante la Semana Morazánica.

La Policía Nacional desplegará más de 23 mil funcionarios en más de 300 controles viales sobre los principales ejes carreteros, con el fin de prevenir incidentes y garantizar el orden público.