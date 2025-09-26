  1. Inicio
  2. · Honduras

Más de 23 mil agentes policiales serán desplegados en la Semana Morazánica

Conapremm y Copeco coordinan un operativo nacional con más de 1,400 puntos de control y patrullajes en carreteras y zonas turísticas por el largo asueto

  • 26 de septiembre de 2025 a las 12:06
Más de 23 mil agentes policiales serán desplegados en la Semana Morazánica

Agentes de seguridad y personal de emergencia participan en el operativo nacional de la Semana Morazánica para proteger a la ciudadanía.

 Foto: Polícia Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 28,657 agentes y funcionarios de unas 20 instituciones del Estado, incluyendo Policía Nacional, Fuerzas Armadas, cuerpos de socorro y organismos civiles, estarán distribuidos en 1,433 puntos de control estratégicos en todo el país.

El Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), en coordinación con la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), implementó un operativo de seguridad y prevención a nivel nacional durante la Semana Morazánica.

La Policía Nacional desplegará más de 23 mil funcionarios en más de 300 controles viales sobre los principales ejes carreteros, con el fin de prevenir incidentes y garantizar el orden público.

Siete destinos turísticos cerca de la capital para visitar en la Semana Morazánica

Además, se establecieron más de 500 puntos de seguridad en sitios turísticos, con patrullajes a pie, motorizados, aéreos y acuáticos, apoyados por ambulancias de la Dirección de Sanidad Policial para emergencias médicas o de rescate.

Por su parte, más de mil funcionarios de la División de Policía Turística estarán en zonas de alta afluencia nacional e internacional, ofreciendo seguridad, asistencia y orientación a visitantes.

El operativo se realiza bajo el lema "Viaja con precaución y regresa sin preocupación", promoviendo la responsabilidad ciudadana, el respeto a la normativa vigente y la prudencia en carreteras y espacios recreativos.

¿Cuáles son los días libres para la empresa privada y pública en este Feriado Morazánico?

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias