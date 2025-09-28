  1. Inicio
  2. · Honduras

¿Qué días tendrán libre los estudiantes en esta Semana Morazánica 2025?

Tras el inicio de la Semana Morazánica 2025, padres de familia se preguntan cuándo reanudarán clases los estudiantes. Conozca aquí las fechas

  • 28 de septiembre de 2025 a las 16:22
¿Qué días tendrán libre los estudiantes en esta Semana Morazánica 2025?

Los estudiantes comenzarán su semana libre este lunes 29 de septiembre y regresarán el 6 de octubre.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- A partir de este lunes 29 de septiembre, la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación concederá asueto la semana para los estudiantes, maestros y personal administrativo, en el marco de la Semana Morazánica 2025.

La medida aplica para todos los centros educativos gubernamentales y los estudiantes de todos los niveles y modalidades de estudio a nivel nacional.

El feriado comienza en la semana que comprende del lunes 29 de septiembre a viernes 3 de octubre de 2025, siendo los días lunes 29 y martes 30 de septiembre tomados a cuenta de vacaciones.

Horario de atención en bancos en Honduras durante el Feriado Morazánico 2025

Las clases se reanudarán con normalidad a partir del lunes 6 de octubre, indica el comunicado.

Ante las lluvias registradas en los últimos días, las autoridades educativas recomiendan a las familias velar por la seguridad de los estudiantes en periodo de vacaciones, tomando en cuenta las indicaciones de los cuerpos de socorro.

¿Qué días tendrán libre los estudiantes en esta Semana Morazánica 2025?
Semana Morazánica en Honduras: la historia de los tres feriados unificados

¿Qué días tendrán libres los empleados del gobierno y privadas?

La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización informó que los empleados de la administración pública gozarán del tradicional Feriado Morazánico entre el lunes 29 de septiembre y el viernes 3 de octubre de 2025.

De acuerdo con el Decreto Legislativo No. 78-2015, los feriados cívicos del 3, 12 y 21 de octubre se trasladan a la primera semana de octubre de cada año, bajo la denominación de “Semana Morazánica”.

En cuanto a las empresas privadas, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) anunció que las fechas oficiales en las que se concederá el feriado por la Semana Morazánica 2025 son partir del miércoles 1 de octubre a las 12:00 p.m hasta mediodía del sábado 4 del mes en mención.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias