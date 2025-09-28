¿Qué días tendrán libre los estudiantes en esta Semana Morazánica 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- A partir de este lunes 29 de septiembre, la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación concederá asueto la semana para los estudiantes, maestros y personal administrativo, en el marco de la Semana Morazánica 2025.
La medida aplica para todos los centros educativos gubernamentales y los estudiantes de todos los niveles y modalidades de estudio a nivel nacional.
El feriado comienza en la semana que comprende del lunes 29 de septiembre a viernes 3 de octubre de 2025, siendo los días lunes 29 y martes 30 de septiembre tomados a cuenta de vacaciones.
Las clases se reanudarán con normalidad a partir del lunes 6 de octubre, indica el comunicado.
Ante las lluvias registradas en los últimos días, las autoridades educativas recomiendan a las familias velar por la seguridad de los estudiantes en periodo de vacaciones, tomando en cuenta las indicaciones de los cuerpos de socorro.
¿Qué días tendrán libres los empleados del gobierno y privadas?
La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización informó que los empleados de la administración pública gozarán del tradicional Feriado Morazánico entre el lunes 29 de septiembre y el viernes 3 de octubre de 2025.
De acuerdo con el Decreto Legislativo No. 78-2015, los feriados cívicos del 3, 12 y 21 de octubre se trasladan a la primera semana de octubre de cada año, bajo la denominación de “Semana Morazánica”.
En cuanto a las empresas privadas, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) anunció que las fechas oficiales en las que se concederá el feriado por la Semana Morazánica 2025 son partir del miércoles 1 de octubre a las 12:00 p.m hasta mediodía del sábado 4 del mes en mención.