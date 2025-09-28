¿Qué días tendrán libre los estudiantes en esta Semana Morazánica 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- A partir de este lunes 29 de septiembre, la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación concederá asueto la semana para los estudiantes, maestros y personal administrativo, en el marco de la Semana Morazánica 2025.

La medida aplica para todos los centros educativos gubernamentales y los estudiantes de todos los niveles y modalidades de estudio a nivel nacional.

El feriado comienza en la semana que comprende del lunes 29 de septiembre a viernes 3 de octubre de 2025, siendo los días lunes 29 y martes 30 de septiembre tomados a cuenta de vacaciones.