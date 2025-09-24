Semana Morazánica en Honduras: la historia de los tres feriados unificados

Tegucigalpa, Honduras.- La Semana Morazánica, uno de los feriados más esperados en el país, nació en 2014 tras la aprobación del Congreso Nacional, que decidió unificar tres celebraciones cívicas de octubre en una sola semana de descanso con el objetivo de impulsar el turismo y dinamizar la economía nacional.

El primero de estos feriados corresponde al Día del Soldado, celebrado cada 3 de octubre en honor al nacimiento del general Francisco Morazán en 1792.

Reconocido como un líder militar y político, Morazán luchó por la unión de Centroamérica en la República Federal y promovió ideas progresistas como la libertad de prensa, la educación laica y la separación entre Iglesia y Estado.

El segundo feriado es el 12 de octubre, Día de la Raza, una fecha que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y el inicio del mestizaje entre pueblos originarios y colonizadores.

A lo largo del tiempo, la denominación de este día ha variado en distintos países, adaptándose a reflexiones históricas y sociales sobre el impacto del encuentro cultural entre indígenas y europeos.