El superávit de Finanzas sumó los L17,421.5 millones al cierre de 2025

Los ingresos de la administración pública antes de finalizar este año sumaron L414,980.3 millones y L397,558.8 millones en cuanto a los egresos

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2025 a las 12:44
En el cuatrienio del mandato de Xiomara Castro solo en el 2023 se registró un déficit del 11.31% en la Cuenta Única de la Tesorería.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Por segundo año consecutivo la Cuenta Única de Tesorería (CUT) de la administración pública registró un superávit.

La diferencia entre los ingresos y egresos fue de 4.38% que equivale a 17,421.5 millones de lempiras, de conformidad a la información divulgada por la Secretaría de Finanzas (Sefin) a la que tuvo acceso EL HERALDO.

A los 414,980.3 millones de lempiras ascendió la entrada de dinero de la administración pública, mientras que los egresos totalizaron 397,558.8 millones de lempiras.

El excedente de la CUT en el 2025 alcanzó hasta el 9.13%, es decir 26,063.8 millones de lempiras.

De octubre a noviembre de este año y previo a las elecciones generales este superávit que reportó Finanzas fue cayendo.

Pese a esta situación y que hay fondos a disposición, el gobierno de turno sigue incumpliendo con obligaciones contraídas.

El presupuesto ascendió a L440,727.2 millones previo al cierre de 2025

Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

