El superávit de Finanzas sumó los L17,421.5 millones al cierre de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Por segundo año consecutivo la Cuenta Única de Tesorería (CUT) de la administración pública registró un superávit.

La diferencia entre los ingresos y egresos fue de 4.38% que equivale a 17,421.5 millones de lempiras, de conformidad a la información divulgada por la Secretaría de Finanzas (Sefin) a la que tuvo acceso EL HERALDO.

A los 414,980.3 millones de lempiras ascendió la entrada de dinero de la administración pública, mientras que los egresos totalizaron 397,558.8 millones de lempiras.

El excedente de la CUT en el 2025 alcanzó hasta el 9.13%, es decir 26,063.8 millones de lempiras.

De octubre a noviembre de este año y previo a las elecciones generales este superávit que reportó Finanzas fue cayendo.

Pese a esta situación y que hay fondos a disposición, el gobierno de turno sigue incumpliendo con obligaciones contraídas.