El presupuesto ascendió a L440,727.2 millones previo al cierre de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Previo a concluir este año, el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2025 ascendió a 440,727.2 millones de lempiras, reflejando una ampliación de 9,819.4 millones a la fecha.

Así lo constató EL HERALDO de conformidad a lo divulgado en la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin)y que hasta ayer se había ejecutado el 89.15% equivalente a 392,904.4 millones de lempiras.

Más de 40,000 millones de lempiras quedarán como saldo al cierre del presente ejercicio fiscal.

Mientras que por la no aprobación del proyecto del presupuesto 2026, el actual instrumento de desarrollo quedará vigente tal como ha venido pasando durante el cuatrienio del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

El nuevo Congreso Nacional deberá de darle el respectivo trámite legislativo al presupuesto 2026.

De los ocho grupos de gasto del presupuesto 2025 la mitad reportaron una ejecución mayor al 90%, destacándose servicios personales con egresos de L107,651.8 millones.