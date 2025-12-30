  1. Inicio
  2. · Economía

El presupuesto ascendió a L440,727.2 millones previo al cierre de 2025

El instrumento ha sido ampliado en L9,819.4 millones a la fecha y seguirá vigente para el próximo ejercicio fiscal, mientras se aprueba el de 2026

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 15:28
El presupuesto ascendió a L440,727.2 millones previo al cierre de 2025

La Secretaría de Finanzas va publicando a diario el avance de la ejecución presupuestaria.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Previo a concluir este año, el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2025 ascendió a 440,727.2 millones de lempiras, reflejando una ampliación de 9,819.4 millones a la fecha.

Así lo constató EL HERALDO de conformidad a lo divulgado en la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin)y que hasta ayer se había ejecutado el 89.15% equivalente a 392,904.4 millones de lempiras.

Más de 40,000 millones de lempiras quedarán como saldo al cierre del presente ejercicio fiscal.

Mientras que por la no aprobación del proyecto del presupuesto 2026, el actual instrumento de desarrollo quedará vigente tal como ha venido pasando durante el cuatrienio del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

El nuevo Congreso Nacional deberá de darle el respectivo trámite legislativo al presupuesto 2026.

De los ocho grupos de gasto del presupuesto 2025 la mitad reportaron una ejecución mayor al 90%, destacándose servicios personales con egresos de L107,651.8 millones.

Masa salarial del gobierno central aumenta en L9,052.5 millones

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias