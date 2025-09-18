Casi L12,700 millones aumentan salarios y aportes para el ejercicio 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Una cuarta parte del monto del proyecto de Presupuesto General de la República 2026 que suma 469,249 millones de lempiras va orientado a sueldos y colaterales para los empleados del sector público.
Así lo verificó EL HERALDO en la partida destinada a servicios personales que ascenderá los 116,912.4 millones de lempiras e implica un crecimiento de 12,697.4 millones de lempiras equivalente a un 12.2% comparado a lo aprobado en el instrumento de desarrollo del presente ejercicio fiscal.
El referido grupo de gasto corresponde al 10000 consistente en retribuciones salariales de funcionarios de la administración central e instituciones descentralizadas, las contribuciones a los sistemas de seguridad social tanto públicos como privados.
También las asignaciones familiares, servicios extraordinarios y contribuciones directas como compensaciones sociales, beneficios complementarios y otros adicionales no inherentes al sueldo forman parte de ese conjunto de erogaciones.
Para el 2025 se otorgaron 104,215.1 millones de lempiras de asignación para los servicios personales, sin embargo, ha sido incrementada a la fecha en L7,027.7 millones, por lo que alcanza los 111,242.8 millones de lempiras.
Alzas
De L79,621.1 millones a L104,215.1 millones pasaron las partidas para el referido grupo de gasto presupuestario de 2022 a 2025, representando un alza de 24,594 millones de lempiras sin considerar las ampliaciones a que fueron objeto en cada período, informó EL HERALDO.
“Para la administración central sigue mostrando un mayor presupuesto el gasto por salarios y sus colaterales con 32.4% (L90,689.8 millones) influenciado por el pago de los empleados y funcionarios que prestan sus servicios en beneficio de la población en instituciones como Salud, Educación, Seguridad, Defensa, entre otras”, subraya uno de los documentos contentivos del presupuesto 2026 enviado por la Secretaría de Finanzas (Sefin) al Congreso Nacional.
En el caso del sector descentralizado el pago de remuneraciones y colaterales alcanzará los 26,222.6 millones de lempiras para el próximo período de 12 meses.
El economista Martín Barahona, cuestionó que “se están gastando (fondos) en otras cosas que no son importantes; pudieran sencillamente solo estar manteniendo la burocracia me refiero a gastos corrientes, pago de salarios, cosas así que no son pertinentes ni trascendentales”.
Servicio de deuda
El servicio de la deuda es otro de los ocho grupos de gasto que para el 2026 se proyectaron 84,337.3 millones de lempiras.
Al comparar esa cuantía con lo aprobado en el presupuesto 2025 que fue de 79,799 millones de lempiras refleja un aumento de L4,538.3 millones, un 5.7%.
“Con esta composición se puede identificar la rigidez del presupuesto -para el 2026- establecida en primer lugar por los salarios y colaterales que se pagan a los servidores públicos distribuidos en las 113 instituciones seguida a la deuda pública y las transferencias (L80,487.9 millones) que se otorgan a las diferentes instituciones para financiar la operatividad y en algunos casos las inversiones que se prevén ejecutar en el 2026”, se indica en el reporte revisado por este rotativo.