Casi L12,700 millones aumentan salarios y aportes para el ejercicio 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Una cuarta parte del monto del proyecto de Presupuesto General de la República 2026 que suma 469,249 millones de lempiras va orientado a sueldos y colaterales para los empleados del sector público.

Así lo verificó EL HERALDO en la partida destinada a servicios personales que ascenderá los 116,912.4 millones de lempiras e implica un crecimiento de 12,697.4 millones de lempiras equivalente a un 12.2% comparado a lo aprobado en el instrumento de desarrollo del presente ejercicio fiscal.

El referido grupo de gasto corresponde al 10000 consistente en retribuciones salariales de funcionarios de la administración central e instituciones descentralizadas, las contribuciones a los sistemas de seguridad social tanto públicos como privados.

También las asignaciones familiares, servicios extraordinarios y contribuciones directas como compensaciones sociales, beneficios complementarios y otros adicionales no inherentes al sueldo forman parte de ese conjunto de erogaciones.

Para el 2025 se otorgaron 104,215.1 millones de lempiras de asignación para los servicios personales, sin embargo, ha sido incrementada a la fecha en L7,027.7 millones, por lo que alcanza los 111,242.8 millones de lempiras.