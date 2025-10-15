Secretaría de Finanzas reporta 26,063.8 millones de lempiras en superávit

Tegucigalpa, Honduras.- La Cuenta Única de Tesorería (CUT) reporta cifras positivas. El último informe publicado por la Secretaría de Finanzas (Sefin) indica que la disponibilidad de recursos asciende a 26,063.8 millones de lempiras.
Agrega que los ingresos totales suman 311,594.6 millones de lempiras, superior que los L285,530.8 millones en egresos. El superávit en valores porcentuales es de 9.13%, subraya la Secretaría de Finanzas.
La CUT es monitoreada de manera constante por diversos sectores públicos y privados, ya que el gobierno tiene cuentas pendientes con ellos y sus actividades dependen, en gran parte, de pagos y transferencias.
En comparación con el presupuesto de ingresos vigentes, que es de 435,429.1 millones de lempiras, la ejecución acumulada es de 71.56%, mientras que los egresos suman 65.57%.
La principal fuente de ingresos de la Cuenta Única de Tesorería es la recaudación tributaria, la que suma 137,920.8 millones de lempiras, con una ejecución de 80% respecto a la meta anual de L172,318.2 millones.
Sin embargo, la administración pública deberá hacer frente en los próximos días a gastos rígidos como el pago de salarios, los que se estiman en alrededor de 4,500 millones de lempiras cada mes.
De los egresos ejecutados, los rubros que mayores recursos han absorbido son servicios personales con 77,303.9 millones de lempiras, transferencias y donaciones con L52,549 millones, servicio de deuda pública con L50,872.1 millones y servicios no personales con L45,337.2 millones.
Las fuentes internas de financiamiento tienen un presupuesto vigente de 390,156.6 millones de lempiras, con una ejecución de L272,014.8 millones, equivalente a 69.7%. Respecto a las fuentes externas, el presupuesto asignado se redujo de 53,099.3 a 45,272.5 millones de lempiras, con una ejecución de apenas 29.3%, equivalente a L13,265.5 millones.