Secretaría de Finanzas reporta 26,063.8 millones de lempiras en superávit

Tegucigalpa, Honduras.- La Cuenta Única de Tesorería (CUT) reporta cifras positivas. El último informe publicado por la Secretaría de Finanzas (Sefin) indica que la disponibilidad de recursos asciende a 26,063.8 millones de lempiras.

Agrega que los ingresos totales suman 311,594.6 millones de lempiras, superior que los L285,530.8 millones en egresos. El superávit en valores porcentuales es de 9.13%, subraya la Secretaría de Finanzas.

La CUT es monitoreada de manera constante por diversos sectores públicos y privados, ya que el gobierno tiene cuentas pendientes con ellos y sus actividades dependen, en gran parte, de pagos y transferencias.