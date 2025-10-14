Secretaría de Inversiones tendrá una asignación de L7 millones en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque no dispone de asignación presupuestaria específica, la Secretaría de Inversiones será objeto de una transferencia de siete millones de lempiras para el próximo ejercicio fiscal.

Así lo constató EL HERALDO en el artículo 210 del proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2026 y sus disposiciones, donde se detalla que obtendrá estos recursos de 100 millones de lempiras provenientes de la Empresa Nacional Portuaria (ENP).

"La Empresa Nacional Portuaria debe transferir a la administración central a través de la Tesorería General de la República la cantidad de cien millones de lempiras exactos, de conformidad con el calendario de pagos que elaboren conjuntamente la empresa con la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a más tardar el último día hábil del mes de enero de 2026", subraya el artículo 209 del instrumento de desarrollo.

En la siguiente disposición se especifica a qué instituciones se les otorgará los fondos que transfiera la ENP y que en su mayoría, es decir 40 millones de lempiras serían para financiar los programas al igual que proyectos establecidos en el denominado plan de gobierno bicentenario de la actual administración pública.

"Estos fondos se registrarán en la institución 449 (refiriéndose a los Servicios Financieros de la Administración Central o partida confidencial) para su posterior traslado mediante modificación presupuestaria", se añade en el referido artículo.

No es la primera vez que se destinan recursos para esta finalidad debido a que EL HERALDO informó que en el presupuesto 2025 se estableció que se otorgaran L47 millones de los L100 millones procedentes de la referida empresa pública.