Secretaría de Inversiones tendrá una asignación de L7 millones en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque no dispone de asignación presupuestaria específica, la Secretaría de Inversiones será objeto de una transferencia de siete millones de lempiras para el próximo ejercicio fiscal.
Así lo constató EL HERALDO en el artículo 210 del proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2026 y sus disposiciones, donde se detalla que obtendrá estos recursos de 100 millones de lempiras provenientes de la Empresa Nacional Portuaria (ENP).
"La Empresa Nacional Portuaria debe transferir a la administración central a través de la Tesorería General de la República la cantidad de cien millones de lempiras exactos, de conformidad con el calendario de pagos que elaboren conjuntamente la empresa con la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a más tardar el último día hábil del mes de enero de 2026", subraya el artículo 209 del instrumento de desarrollo.
En la siguiente disposición se especifica a qué instituciones se les otorgará los fondos que transfiera la ENP y que en su mayoría, es decir 40 millones de lempiras serían para financiar los programas al igual que proyectos establecidos en el denominado plan de gobierno bicentenario de la actual administración pública.
"Estos fondos se registrarán en la institución 449 (refiriéndose a los Servicios Financieros de la Administración Central o partida confidencial) para su posterior traslado mediante modificación presupuestaria", se añade en el referido artículo.
No es la primera vez que se destinan recursos para esta finalidad debido a que EL HERALDO informó que en el presupuesto 2025 se estableció que se otorgaran L47 millones de los L100 millones procedentes de la referida empresa pública.
Otra distribución
Para financiar la operatividad de la Comisión Nacional de Protección Portuaria (CNPP) recibirá 28 millones de lempiras, por lo que "debe ajustar su Plan Operativo Anual y presupuesto de 2026 al monto antes descrito y presentar los informes mensuales sobre el avance físico y financiero a la Secretaría de Finanzas a través de la Gerencia Administrativa. Los informes son indispensables para efectuar los desembolsos", se estipuló.
En el caso de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) se le otorgarán 25 millones de lempiras para el programa de cadenas agroalimentarias.
El economista Martín Barahona, aseguró a este rotativo que "se debe de tener sumo cuidado por la experiencia histórica que hemos tenido que estos excedentes que se les transfiera a la administración central tienen que ser cantidades muy razonadas, modestas porque deben de servir para capitalizar o recapitalizar las empresas públicas, para financiar proyectos de expansión desde todos los puntos de vista”.
Si bien la Secretaría de Inversiones tendrá presupuesto el próximo año, no se ha registrado en Honduras inversión extranjera de nuevas empresas durante 2025.
De acuerdo con cifras del Banco Central de Honduras (BCH), la Inversión Extranjera Directa (IED) sumó 500.4 millones de dólares en el primer semestre de este año y que correspondieron a reinversión de utilidades.
Transferencias
"Las transferencias de recursos de la ENP al gobierno central desde el año 2020 a diciembre del 2025 fueron de L1,571.06 millones, siendo el pago de dividendos (agrupado en las trasferencias corrientes) el que mayor contribución presentó y en menos medida el pago de impuestos a la administración central", se precisa en un reporte de Finanzas.
Destaca que "el gobierno no cuenta con políticas públicas que regulen a las empresas públicas sobre el tema de los dividendos. La ENP es la única empresa que hace distribución de dividendos, realizando el mayor pago correspondiente en el año 2020. En la actualidad la ENP es la única empresa pública que transfiere recursos a la administración central producto de sus utilidades".