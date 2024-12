ENP da contrato de arriendo con grandes privilegios para terminal de gas natural

Llama la atención que Génesis ya comenzó a realizar trabajos en el predio arrendado, pese a que el contrato no ha sido aprobado por el Congreso Nacional, siendo una obligación porque excede el periodo de gobierno.

Para que Cechsa pueda operar, la ENP le otorgó un contrato directo de arrendamiento de los predios en Puerto Cortés, a Génesis Energías, por un plazo de 30 años con posibilidad de ampliarlo a 10 más, como si se tratara de una concesión, según los expertos consultados por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.

La estación generadora que funciona en el municipio de Villanueva, Cortés, tenía el compromiso ante las autoridades de Honduras de entrar en operación comercial el tercer trimestre de 2024, dice el contrato, pero estos plazos aún no se cumplen.

El documento en poder de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus reseña que la ENEE y la empresa Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras S.A.(Cechsa), a cargo del proyecto energético de Brassavola, suscribieron el 28 de febrero de 2008, un contrato de suministro de energía eléctrica.

La Oficina de Transparencia de la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP) informó por medio de las solicitudes de información públicas No. SOL-SAPP-126-2024 y SOL-SAPP-127-2024, que son un ente regulador, supervisor y fiscalizador de los contratos de APP y no participan en la formulación de los contratos, por lo cual no se dan cuenta de ese proceso.